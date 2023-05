Школы и детские сады, новые дороги и электробусный парк: как развиваются ТиНАО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город продолжает активно развивать присоединенные к столице территории Троицкого и Новомосковского административных округов. С момента, когда они вошли в состав Москвы, в них в три раза увеличилось число рабочих мест, построено более 360 километров автодорог, действует более 180 маршрутов наземного городского транспорта. Только в этом году в ТиНАО запланировано ввести в эксплуатацию не менее двух миллионов квадратных метров недвижимости.

Рабочие места

С момента присоединения территорий ТиНАО к столице число рабочих мест здесь составляет уже более 280 тысяч. По оценкам аналитиков, сегодня свыше 65 процентов трудоспособных жителей округов имеют работу рядом с домом.

В ТиНАО наиболее активно реализуется городская программа стимулирования создания мест приложения труда. Это неотъемлемая часть столичной политики комплексного развития территорий. Город придерживается принципа сбалансированной застройки районов: наряду со строительством жилья там возводится необходимое количество социальных объектов, развивается транспортная инфраструктура и, конечно, создается все больше рабочих мест. В этом помогает высокая инвестиционная привлекательность Троицкого и Новомосковского административных округов.

Здесь удалось создать конкурентоспособные условия для развертывания и ведения любого бизнеса. Присоединенные территории удобны для размещения как малых предприятий, так и крупных технопарков и индустриальных объектов — здесь еще есть свободные земли, принадлежащие городу и инвесторам. Сегодня в округах расположено около 200 крупных, средних и малых промышленных предприятий.

Инвесторы активно вкладывают средства в создание на территории ТиНАО индустриальных и технопарков. Пример реализованного проекта — технопарк «Техноспарк» для создания и развития технологических стартапов. Основные направления его деятельности — робототехника, фотовольтаика, гибкая электроника, генетика и биотехнологии, медицинское хайтек-оборудование, композиты, аддитивные технологии.

Российский центр гибкой электроники, созданный на базе «Техноспарка» в 2020 году, — единственный в стране производитель промышленных партий тонкопленочных транзисторных матриц и ключевых компонентов для широкого спектра устройств по технологиям гибкой электроники. В настоящее время в технопарке располагается 110 резидентов и иных арендаторов.

В ближайшие годы в ТиНАО построят два высокотехнологичных технопарка, производственный комплекс, а также центр промышленных инноваций и импортозамещения, в которых появится 4,8 тысячи рабочих мест.

Благодаря созданию новых рабочих мест значительно снизились ежедневные миграционные потоки к старым границам города и обратно. В результате удалось еще больше разгрузить автомобильные дороги, наземный общественный транспорт и метро.

С момента присоединения новых территорий объем привлеченных инвестиций в строительство недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры недавно превысил отметку в три триллиона рублей. А количество рабочих мест в ТиНАО, по прогнозам специалистов, к 2035 году достигнет одного миллиона.

Социальная инфраструктура

В ТиНАО активно строят социальные объекты, с 2012 года их здесь ввели в эксплуатацию более 100. В 2023 году уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию образовательный комплекс, в составе которого есть школа и детский сад на тысячу и на 225 мест соответственно, школа на 170 мест с дошкольными группами на 45 мест в поселении Десеновском, детский сад на 325 мест в поселении Филимонковском, детский сад на 220 мест и школа на 1150 мест в поселении Сосенском, школа на 2,1 тысячи мест в поселении Внуковском и детский сад на 275 мест в Рязановском. Построен современный Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», где помощь могут получить как взрослые, так и дети. Открыли восемь корпусов больницы, в том числе детское инфекционное отделение и перинатальный центр, здание которого было признано лучшим реализованным проектом в области строительства, по версии «активных граждан». Завершено строительство детского стационара на 200 коек и площадью 24,2 тысячи квадратных метров.

Продолжается строительство лучевого корпуса для проведения 3D и 4D лучевой терапии. Кроме того, в ТиНАО построены взрослая, несколько детских и детско-взрослых поликлиник, а также ряд подстанций скорой помощи.

Дороги

С 2012 года в ТиНАО ввели более 360 километров новых автодорог, что позволило снизить плотность движения на 20 процентов. Это около 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, включая пять путепроводов через железнодорожные пути и 37 мостов.

Город реконструирует действующие магистрали, строит дублеры, создает ключевые поперечные направления. К примеру, недавно было реконструировано Калужское шоссе, построен его дублер — автодорога Марьино — Саларьево, введены в эксплуатацию три участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, завершено строительство транспортных развязок и новых выездов из населенных пунктов на магистральные трассы.

Сейчас строится еще один дублер Калужского и Киевского шоссе — трасса Мамыри — Пенино — Шарапово и четвертый участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

В этом году планируется открыть дорогу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево. Проект включает в себя путепровод через железнодорожные пути Курского направления, эстакаду вдоль Варшавского шоссе и мост через реку Десну.

Дорожные работы ведутся и в Троицке. Они проходят в три этапа. В рамках первого специалисты продлили Октябрьский проспект с юга вдоль улицы Академика Черенкова и выполнили реконструкцию Дальней улицы, а также оборудовали кольцевую развязку на их пересечении. Сейчас продолжаются работы в рамках двух следующих этапов: дорожники выполняют реконструкцию Заречной улицы, части Городской улицы и улицы Текстильщиков. Помимо этого, в южной части города до четырех полос расширяют улицу Академика Франка. Параллельно в этом году начались работы еще на двух участках — строительство автомобильной дороги от Дальней до Промышленной улицы, а также подъездной дороги к новой школе в микрорайоне В. Общая протяженность новых дорог составит около девяти с половиной километров. Ввод в эксплуатацию этих участков планируется в 2025 году.

В 2023 году закончится создание основного транспортного каркаса ТиНАО. В 2024-м введут в эксплуатацию еще около 70 километров дорог.

Транспорт

Сейчас в ТиНАО насчитывается более 180 маршрутов наземного городского транспорта. По оценке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, в округах ими ежедневно пользуются не менее 300 тысяч пассажиров при количестве населения 650 тысяч. Новые маршруты наземного транспорта появляются каждый год. К примеру, за два предыдущих года 13 маршрутов были продлены, открыли еще пять новых.

В прошлом году в Красной Пахре заработал электробусный парк, крупнейший среди подобных парков в Европе. Благодаря этому жители ТиНАО теперь ездят на экологичном транспорте. Установлены 34 ультрабыстрые зарядные станции с системой динамического распределения заряда более чем на 200 зарядных постов.

Только в 2022 году появилось пять электробусных маршрутов. Благодаря закупкам новой техники город смог открыть длинные маршруты, например, № 101 — он связывает станцию метро «Теплый Стан» с Красной Пахрой.

В этом году развитие инновационного городского транспорта продолжится — столица поставит новые электробусы, установит ультрабыстрые зарядные станции, проложит новые электробусные маршруты. Пассажиропоток ежегодно увеличивается на 10–15 процентов.

В 2016 году открыли первую станцию метрополитена в ТиНАО. Сейчас их уже восемь, планируется построить еще семь.

Строится станция «Потапово» в рамках продления Сокольнической ветки метро, между Коммунаркой и Бутовом. На сегодняшний день выполнено более 60 процентов работ, открытие запланировано на 2024 год.

Станцию метро «Потапово» в ТиНАО планируют открыть в 2024 году — Сергей Собянин

Ведется также строительство Троицкой линии метро. Уже завершаются работы на участке линии от станции «Новаторов» до «Бачуринской».

Троицкая линия метро длиной 40 километров соединит станции Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа столицы. Ожидается, что ежедневный пассажиропоток составит около 100 тысяч человек. Рядом с новыми станциями проживает почти миллион человек.

Совместно с Москвой железнодорожники активно развивают сейчас систему центральных диаметров, реконструируют и создают новые станции для электричек. Столица строит подъездные дороги к ним.

В 2023 году в ТиНАО придет МЦД-4 «Калужско-Нижегородский». На территории округов шесть железнодорожных станций станут частью новой линии наземного метро — у жителей появится возможность пользоваться новым комфортным транспортом с бесплатными пересадками на метро и МЦК, экономить не только время, но и деньги на проезде. Все станции уже реконструировали — на их месте построили новые пригородные вокзалы Крекшино, Кокошкино, Толстопальцево, Внуково и Мичуринец.

Еще два года назад открыли Санино — новую точку притяжения для жителей Новомосковского округа. Инфраструктуру МЦД создают по стандартам московского транспорта: на пригородных вокзалах есть платформы с навесами для защиты от дождя и снега, конкорсы и подземные переходы с туалетами, кассовыми зонами, лифтами и эскалаторами.

После запуска движения на МЦД-4 жители ТиНАО смогут без пересадок доезжать до семи столичных вокзалов.

В 2019 году построен международный автовокзал Саларьево, который стал первым на территории ТиНАО. Он расположен в составе транспортно-пересадочного узла, который также включает в себя торговый центр, станцию метро и остановки наземного транспорта. Проход на автовокзал обустроен по принципу «сухие ноги» — пассажирам не нужно выходить на улицу, чтобы дойти от метро до автовокзала. Это делает пересадку быстрой и удобной.

Сегодня это самый востребованный автовокзал Москвы. Ежедневно им пользуются около трех тысяч пассажиров. Все сделано для их комфорта — удобный зал ожидания, кафе и автоматы с закусками, комната матери и ребенка, камера хранения, а также возможность воспользоваться бесплатным вайфаем. Кроме того, автовокзал полностью адаптирован для маломобильных пассажиров — обустроены лифт и эскалатор, низкорасположенные кассы и специальные указатели со шрифтом Брайля.

Недвижимость

В текущем году в ТиНАО запланирован ввод в эксплуатацию не менее двух миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 1,6 миллиона квадратных метров жилья и около 400 тысяч квадратных метров промышленных и социальных объектов.

С начала года в ТиНАО ввели в эксплуатацию около одного миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе почти 850 тысяч квадратных метров жилья.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI