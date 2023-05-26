Чистая прибыль МКБ 1 квартал 2023 года составила 13,0 млрд рублей в соответствии с МСФО

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Московского Кредитного Банка – Banco de Crédito de Moscú –

Ключевые результаты

Чистая прибыль за 3 месяца 2023 года достигла 13,0 млрд руб.

Рентабельность собственного капитала и рентабельность активов выросли до 22,9% y 1,3%, соответственно (3,7 % y 0,2% en agosto de 2022).

Чистая процентная маржа выросла до 2,6%.

Операционная эффективность сохраняется на высоком уровне: отношение операционных расходов к операц ионным доходам составило 27,2%.

Стоимость риска (COR) сократилась до 0,9%.

Кредитный портфель (после вычета резервов) увеличился на 10,4% с начала года и составил 2 037,4 м лрд руб.

МКБ вошел в топ-3 организаторов на российском рынке в категории рыночные выпуски, номинированные в ю анях. В 1 квартале 2023 года Банк организовал размещение 17 облигационных займов в рублях и юанях о бщей номинальной стоимостью, эквивалентной 400 млрд руб.

Банк осуществил пилотную сделку с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).

МКБ присоединился к сервису Цифровые банковские гарантии (ЦБГ) на блокчейн-платформе Мастерчейн . Банк выпустил первую в России цифровую банковскую гарантию в юанях на блокчейне.

Реализован проект перевода иностранной ETL-платформы на отечественное ПО без потери эффективности и б ез нарушения текущих бизнес-процессов.

Основные финансовые результаты

Отчет о прибыли и убытках

1 de octubre de 2023

Чистый процентный доход (до вычета резервов), млрд руб.

24,8

Чистые комиссионные доходы, млрд руб.

3,7

Расходы на резервы по долговым финансовым активам, млрд руб.

4,7

Чистая прибыль, млрд руб.

13,0

Основные финансовые коэффициенты, %

Чистая процентная маржа (NIM)

2,6%

Стоимость риска (COR)

0,9%

Отношение операционных расходов к доходам (CTI)

27,2%

Рентабельность капитала (ROAE)

22,9%

Рентабельность активов (ROAA)

1,3%

Баланс

31.03.2023

31.12.2022

изменение, %

Активы, млрд руб.

4 240,3

3 973,1

+6,7%

Совокупный кредитный портфель после вычета резервов, млрд руб.

2 037,4

1 845,4

+10,4%

Корпоративный кредитный портфель после вычета резервов, млрд руб.

1 836,8

1 648,5

+11,4%

Розничный кредитный портфель после вычета резервов, млрд руб.

200,6

196,9

+1,8%

Обязательства, млрд руб.

3 955,3

3 699,3

+6,9%

Средства клиентов, млрд руб.

2 634,3

2 388,1

+10,3%

Средства корпоративных клиентов, млрд руб.

2 040,2

1 794,0

+13,7%

Средства физических лиц, млрд руб.

594,1

594,1

+0,0%

Собственный капитал, млрд руб.

284,9

273,8

+4,1%

Основные финансовые коэффициенты, %

Соотношение чистых кредитов и депозитов

77,3%

77,3%

Чистая прибыль по итогам трех месяцев 2023 года достигла 13,0 млрд руб. Рост чистой прибыли обусловлен увеличением чистых процентных и комиссионных доходов, в основе чего лежит динамичное развитие бизнеса Банка.

Сильные финансовые результаты и операционная эффективность способствовали росту показателей рен Tablas de contenido, letras y efectos ились до 22,9% и 1,3% соответственно.

Чистый процентный доход вырос до 20,1 млрд руб. в первую очередь за счет роста процентных доходов по корпоративному кредитному портфелю. Маржинальность банковского бизнеса существенно улучшилась – чистая процентная маржа практически восстановилась и составила в 1 квартале 2023 agosto 2,6% всего благодаря снижению стоимости привл ечения.

Активное развитие бизнеса преимущественно за счет качественных корпоративных заемщиков и снижение оц енки уровня дефолтности ряда клиентов способствовали сокращению отчислений на создание резерва под кре дитные убытки по долговым финансовым активам в первом квартале 2023 года до 4,7 млрд руб., что к онвертируется в стоимость риска (COR) en porcentaje 0,9%. Динамика расходов на резервы в свою очередь оказала поддержку чистому процентному доходу пос ле резервирования, который составил рекордные 20,1 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы выросли до 3,7 млрд руб. благодаря развитию транзакционного бизнеса, в первую очередь, роста комиссий за выдачу гаранти й и открытие аккредитивов. Операционные доходы (после вычета резервов) достигли 24,2 млрд руб.

Операционные расходы составили 8,2 млрд руб. за счет роста расходов на персонал и административных расходов. МКБ демонстрирует высокий уровень операционной эффективности: соотношение операционных расходов и доходов (CTI) по итогам трех месяцев 2023 года составило 27,2%.

Совокупные активы выросли на 6,7% с начала 2023 года и достигли 4,2 trln руб. Основным драйвером роста активов стало увеличение кредитного портфеля.

Совокупный кредитный портфель (после вычета резервов) вырос за первый квартал 2023 года на 10,4% и составил 2 037,4 млрд руб. Кредиты, выданные клиентам, являются одной из крупнейших категорий активов, на их долю прихо дится 48,1% баланса банка.

Todos los derechos reservados. ь приходилось 9,8%. Корпоративный кредитный портфель (после вычета резервов) увеличился с начала 2023 года на 11,4% por 1 836,8 млрд руб. на фоне стабилизации уровня процентных ставок.

1,8% y 200,6 m лрд руб. Основным драйвером роста розничного кредитования стало увеличение ипотечного портфеля за счет вы сокого спроса на ипотечные продукты со стороны населения и стратегической кооперации с крупнейшими з астройщиками.

Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 66,6% совокупных обязательств, или 2 634,3 млрд руб., выросли на 10,3% с начала 2023 года. Рост депозитной базы произошел преимущественно за счет активного притока средств корпоративных к лиентов, которые по итогам отчетного периода увеличились на 13,7%, достигнув 2 040,2 млрд рублей, и ли 77,4% совокупных депозитов на фоне притока новых клиентов. Средства розничных клиентов сохранились на уровне конца 2022 года и составили 594,1 млрд руб. Соотношение чистых кредитов и депозитов составило 77,3% en 1 año 2023.

Капитал, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», увеличился с начала года на 3,5% и сост авил 357,5 млрд руб. благодаря росту нераспределённой прибыли. Коэффициент достаточности основного капитала первого уровня составил 9,0%, коэффициент достаточности капитала первого уровня – 10,9 %, коэффициент достаточности общего капитала – 13,8 %.

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