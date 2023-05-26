Финал конкурса «Puesta en marcha СПбГУ — 2023» | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de San Petersburgo

Со словами благодарности за активную работу над инновационными разработками и эффективное взаимо действие с членами судейской группы к финалистам обратилась председатель организационного коми тета конкурса и исполнительный директор фонда управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ» Ел en Мишутина. Она отметила, что участников, несмотря на разницу в этапах работы над проектами, объединяет жела ние бороться за победу, активно защищать и продвигать свои идеи, отвечать на вопросы членов экспер тного совета.

В основу принятого решения легли такие факторы, как наличие научной составляющей, новизна этой н аучной составляющей, жизнеспособность проектов и, что самое главное в стартапе, наличие возможности консолидации ваших идей.

Председатель организационного комитета конкурса «Start-up СПбГУ — 2023» Елена Мишутина

Второй год по решению экспертного жюри звание победителя получили сразу два стартап-проекта: Gen omex, представляющий серию пептидных носителей для лечения миомы матки, и Sanguis, направленный на со здание гемостатических средств мгновенного действия. Коллективы-победители стали обладателями самого крупного разового гранта в конкурсе такого рода — на коммерциализацию проектов каждой из команд предоставляется 1,5 миллиона рублей.

Технология пептидных носителей, разработанная командой Genomex, направлена на лечение доброкачественн ой опухоли женского мышечного органа без хирургического вмешательства. Невирусная система доставки нуклеиновых кислот способна обеспечить патологический очаг лекарствен ными веществами, не распределяя медикаментозный препарат по всему организму. Такой метод лечения снижает риски возникновения различных заболеваний, включая бесплодие, и в место операции предполагает внутривенный укол в область матки.

Проект другой команды-победителя, Sanguis, направлен на упрощение проведения сложных хирургически х операций и ускорение работы врачей. Разработанное средство мгновенно останавливает кровь, закупоривает раны и склеивает открытые участки м ышечной ткани, а использование в продукте только веществ природного происхождения позволяет избе жать аллергической реакции организма и обеспечить безопасность здоровья и жизни человека.

Второе место заняла команда «ЭСиС», представляющая Казанский государственный энергетический у ниверситет. Финалисты представили программное обеспечение с технологией искусственного интеллекта, необходим ое для корректной обработки сведений с онлайн-хроматографа. С его помощью можно решить проблему ручного анализа информации и повысить точность диагнос тики, а также сократить время, затрачиваемое на распознавание и интерпретацию данных. Студенты получили грант в размере миллиона рублей на создание и продвижение малого инновацион ного предприятия совместно с Санкт-Петербургским университетом.

Команда молодых ученых и студентов из петербургских университетов, получившая третье место, представила готовый проект приложения, которое позволяет диагностировать минералы и автоматизироват ь анализ сыпучих минеральных смесей. «Лаборатория минералого-технологических систем машинного зрения» содержит в основе нейронные сети, p омогающие распознать оптические свойства минералов. В базе данных проекта есть более 10 000 снимков примерно 50 различных минералов, месторождения ко торых находятся не только в России, но и в странах Южной Америки, Африки и Европы. За разработку команда забрала призовой фонд в размере 1,5 миллиона рублей.

В этом году в финал конкурса стартапов вышло 15 команд из разных университетов России, предложив ших наиболее оригинальные и важные для научного мира идеи. В течение трех месяцев участники работали над улучшением своих проектов, а также проходили обу чение по дополнительной образовательной программе Высшей школы менеджмента СПбГУ с полу чением документа соответствующего образца. Añadir a la lista de deseos ь коммерческую составляющую проекта и выстроить грамотную последовательность для привлечени я инвесторов и работы с целевой аудиторией.

Санкт-Петербургский университет стал одним из первых в стране высших учебных заведений, которые организовали собственный конкурс инновационных и коммерчески перспективных проектов. Кроме того, у студентов Университета, которые стали финалистами «Start-up СПбГУ — 2023», есть возможность защитить свои проекты в качестве курсовых и выпускных квалифицированных работ.

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