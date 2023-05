Треть россиян в возрасте 18-64 лет планируют начать свое дело в ближайшие 3 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

инэкономразвития России, Сбербанк и Институт фонда «Общественное мнение» представили новый выпуск проекта ПРИМ — исследование настроений, ожиданий и планов на будущее малого бизнеса и самозанятых. Согласно опросу, треть экономически активных россиян от 18 до 64 лет имеют отношение к предпринимательству — 15% владели бизнесом в прошлом, а 21% вовлечены в предпринимательскую деятельность сейчас.

Треть россиян 18-64 лет планируют начать бизнес в ближайшие 3 года. Престиж предпринимательства высок: 44% россиян указанной возрастной категории считают, что открытие своего дела – это хорошая идея. Среди тех, кто уже занимался бизнесом в прошлом, 34% планируют снова начать свой коммерческий проект. У данной категории есть предпринимательский опыт, что увеличивает вероятность успеха в деловых начинаниях. Из тех, кто не имеет никакого опыта в бизнесе (две трети населения), 20% планируют открыть свое дело в ближайшие три года.

«Наряду с системными аналитическими инструментами министерства мы опираемся на обратную связь от предпринимателей и данные исследований ПРИМ. Это позволяет реагировать на состояние и настроения сектора и четко планировать системные, а также донастраивать оперативные меры поддержки МСП. Мы видим, что, несмотря на санкции, нам удалось сохранить сектор и выйти в положительную динамику – сейчас в России более 6 миллионов предпринимателей, что выше докризисного уровня, и 1,4 миллиона вновь созданных МСП», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Наиболее востребованными мерами поддержки бизнеса остаются специальные налоговые режимы, льготное кредитование и налоговые льготы. Высок интерес к бизнес-знаниям, их недостаток отметили 74% опрошенных: предпринимателям не хватает юридических познаний (44%), навыков ведения бухгалтерии (36%), продвижения услуг и товаров (32%). Более трети респондентов, которым не хватает знаний, планируют в ближайшее время пройти обучение. Это можно сделать бесплатно в центрах «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

52% участников исследования продают свои товары или услуги через интернет. Половине из них не хватает навыков в этой сфере. Чаще всего — как продвигать продукты через соцсети (28%), пользоваться инструментами онлайн-рекламы (21%), делать анализ рынка конкурентов (21%).

«Наше исследование — своего рода барометр для замера настроений и ожиданий малого бизнеса и самозанятых. Сбер активно работает с данным сегментом бизнеса, потому мы хотим знать о его состоянии и нуждах, для того, чтобы предложить своим клиентам полезные и выгодные продукты и услуги. Государство, используя информацию исследования, сможет скорректировать имеющиеся меры господдержки или ввести новые. Кроме того, отдельная часть нового исследования посвящена изучению предпринимательского потенциала россиян, и, как итог, треть опрошенных нами планируют открыть своё дело в ближайшие три года», — пояснил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Среди предпринимателей 73% участников опроса оценили своё финансовое положение как удовлетворительное и хорошее, а ожидания изменений на следующий год стали более оптимистичными. Сотрудничает с другими странами 26% опрошенных предпринимателей — в первую очередь с Китаем, Белоруссией и Казахстаном. 62% бизнесменов хотят расширять сотрудничество или начинать новое.

Самозанятые, согласно исследованию, в последние полгода реже сталкиваются с трудностями в своей деятельности: с 21% до 33% выросла доля тех, кто не испытывал сложностей за это время. Также отмечается снижение количества проблем, связанных с сокращением числа клиентов, задержкой оплаты выполненной работы, расторжением заключенных договоров. Число клиентов у самозанятых стало более стабильным — о неизменности количества заявил 41% (осенью 2022 года — 33%).

Исследование ПРИМ выходит ежеквартально. Первое было проведено в конце 2022 года. Исследование проводится с помощью телефонного опроса более 600 владельцев российских компаний МСП и индивидуальных предпринимателей. Также в опросе принимают участие более 600 самозанятых, фрилансеров, работающих на себя россиян, не имеющих статуса ИП или юрлица. Еще более 2000 респондентов – участники исследования предпринимательского потенциала.

