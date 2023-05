Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Отшумела «Студенческая весна» — грандиозный фестиваль творчества учащихся вузов и учреждений среднего профессионального образования Санкт-Петербурга. Театральное направление Политеха представлял Народный театр «Глагол» под руководством Константина Гершова.

В «Студенческой весне» приняли участие более 2200 студентов всех форм обучения в возрасте от 16 до 35 лет. И только 170 из них стали победителями и призерами. Фестиваль, организаторами которого являются «Российский Союз Молодежи» и Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, проводился по девяти направлениям. В «Театральном» студенты Политеха представили три отрывка из спектаклей «АПЧех & Сharlotte» по рассказу Чехова «Хирургия», «Низведение с престола» по рассказу Вишневского и пластический этюд «Я шагаю по Москве».

Экспертный совет, в который вошли известные артисты, педагоги и специалисты в области культуры и искусства, безоговорочно отдали первое место в номинации «Театр малых форм: эксперимент» Политеху. За миниатюру по рассказу Чехова, которую блестяще сыграли Павел Дмитрашин (ИПМЭиТ), Ирина Смирнова (ИПМЭиТ), Ульяна Нефедова (ИПМЭиТ) и Дмитрий Канюков (ИКиЗИ).

Еще одно первое место университету принесла Ульяна Нефедова за проникновение чтение стихов в номинации «Фронтовая поэзия». Победителей чествовали на ученом совете Политеха.

Студенческая весна — престижный фестиваль, участие и, тем более, победа в котором, говорят о том, что творчество совместимо с учебой и работой, что реализация себя складываются не только из образования и карьеры. Для меня театр — это хобби, отдушина, второй дом и вся жизнь. Чем бы я ни занималась по жизни, сцена всегда останется в моём сердце. Это потрясающе, что Политех предоставляет студентам возможность реализовывать себя во многих творческих сферах, особенно, на сцене. Это действительно важно , — поделилась Ульяна Нефедова, студентка 6 курса ИПМЭиТ.

Народный театр «Глагол», в 2021 году отметивший 50-летний юбилей, играет спектакли для зрителей в своем зале на Лесной. Учебный год и театральный сезон завершат четыре спектакля:

27 мая — «Я много чего люблю»;

3 и 10 июня — «Затоваренная бочкотара»;

17 июня — «Подпоручик Киже».

Бронирование билетов в группе ВК

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI