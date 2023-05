С днём рождения, Санкт-Петербург

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

27 мая 2023 года Санкт-Петербург празднует 320 годовщину со дня основания. В 1703 году на берегах вольной Невы русским царем Петром Первым был основан один из красивейших городов мира. Ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской поздравил Губернатора города Александра Беглова и всех петербуржцев с юбилеем.

От всего коллектива Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, всех сотрудников, студентов и аспирантов, всех коллег и партнеров университета передаю самые сердечные поздравления с 320-летним юбилеем нашего великого города!

Во многом история Санкт-Петербурга определяла и историю нашего университета, который всегда чутко реагировал на потребности города: задачи промышленности, туристической сферы, культуры, науки, образования. Для многих выдающихся петербуржцев — ученых и изобретателей, руководителей крупных предприятий и научных организаций, создателей прорывных технологий и успешных стартапов, олимпийских чемпионов, политиков, писателей, музыкантов — Политех Петра стал Alma Mater и началом большого и значимого пути, а Петербург — источником идей, вдохновения и стимулом к развитию.

Для всех политехников особая честь и особая ответственность участвовать в жизни родного города, помогать Граду Петра сохранять его уникальный облик и одновременно оставаться современным и динамично развивающимся мегаполисом. Специалисты СПбПУ участвовали в нескольких исследовательских проектах по сохранению объектов культурного наследия Санкт-Петербурга, в их числе Государственный Эрмитаж, Кунсткамера, Петропавловский собор и многие другие. С особым чувством мы отмечаем и другой юбилей — 20-летие последней реставрации шпиля Петропавловского собора и его знаменитого флюгера, символа нашего города. Благодаря, в том числе вкладу политехников страж и покровитель нашего города — Ангел — продолжает легко парить над Невой.

Историческую, культурную, экономическую, политическую роль Санкт-Петербурга в жизни России невозможно переоценить. Мы гордимся его особым статусом Северной столицы и неисчерпаемым потенциалом как одного из важнейших и привлекательнейших городов мира. И конечно, с особой благодарностью обращаемся к тем, кто делает возможным и активное развитие города, и бережное сохранение его бесценного наследия.

Искренне благодарен Вам за Вашу работу во славу Санкт-Петербурга, за усиление взаимодействия городских и федеральных институтов образования, науки, промышленности и бизнеса — того единства, которое так необходимо сегодня и городу, и всему нашему Отечеству.

Поздравляем с юбилеем Санкт-Петербург и желаем нашему несокрушимому городу с морской душой «преодолеть все бури и ветра»!

