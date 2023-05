СПбГАСУ и «Главстрой Санкт-Петербург» подвели итоги кейс-чемпионата

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

СПбГАСУ и девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» подвели итоги кейс-чемпионата «МАФ проект». В рамках состязания 11 команд, в которые вошли студенты второго курса, разрабатывали малые архитектурные формы для ЖК «Северная долина» в Выборгском районе Северной столицы.

Слева направо: Екатерина Симакова, директор по персоналу Проектного института № 2; Иван Шевчук; Ангелина Добровольская; Ульяна Грибова; Анна Отрощенко, директор по связям с общественностью компании «Главстрой Санкт-Петербург»; Алла Станиславская, начальник отдела обучения и развития «Главстрой Санкт-Петербург»; Константин Фонов; Ирина Заплаткина; Дарья Рычигина

Малые архитектурные формы (МАФ) – это архитектурные конструкции, которые украшают территории и повышают уровень их комфорта. Именно они придают уникальность окружающему городскому пространству.

Кейс-чемпионат проходил в два этапа с октября 2022 по май 2023 г. На первом, индивидуальном этапе, конкурсанты (студенты архитектурного факультета) посетили «Северную долину», изучили окружающую застройку, проанализировали цветовой и пластический контекст среды и разработали проекты малых архитектурных форм. После этого в феврале 2023 г. из числа авторов лучших макетов были сформированы команды. К архитекторам присоединились экономисты-сметчики – студенты факультета экономики и управления. На втором этапе, основываясь на предыдущих индивидуальных наработках, команды создали единые целостные концепции и рассчитали стоимость своих проектов.

Программа кейс-чемпионата также включала в себя мастер-классы от команды «Главстрой Санкт-Петербург». На них студенты узнали о роли малых архитектурных форм в маркетинговом продвижении проектов, формировании сметной стоимости и экономическом обосновании каждого элемента МАФ, а также познакомились с практическими примерами проектов комплексного освоения территорий. Руководитель группы обучения провёл мастер-класс по искусству презентации проектов.

«От этого конкурса выиграли все стороны. Мы получили свежий взгляд на вопросы благоустройства общественных пространств, а лучшие идеи будут реализованы в наших жилых районах, что ещё больше повысит комфорт проживания. Для студентов это возможность профессионального роста, обучения не только в теоретическом, но и в практическом поле – победители пройдут оплачиваемую стажировку в нашей компании, – отметил Дмитрий Калинин, директор проекта “Северная долина” компании “Главстрой Санкт-Петербург”. – Все работы были выполнены на таком высоком уровне, что, признаю́сь, нам было сложно выбрать одного лауреата. Поэтому мы определили сразу две команды, которые после доработки смогут реализовать свои проекты в наших жилых комплексах “Северная долина” и “Юнтолово”».

По итогам экспертного голосования первое место разделили две команды: «North Park», в состав которой вошли Ирина Заплаткина, Константин Фонов и Дарья Рычигина, куратор-архитектор – Анна Черненкова, ассистент кафедры дизайна архитектурной среды, куратор-экономист – Анна Шамсутдинова, заместитель декана факультета экономики и управления по учебной работе, старший преподаватель кафедры экономики строительства и ЖКХ; и «Триглиф», которую составили Ульяна Грибова, Иван Шевчук, Ангелина Добровольская и Александра Ершова, куратор-архитектор – Денис Романов, доцент кафедры дизайна архитектурной среды, куратор-экономист – Сергей Ширшиков, заместитель декана факультета экономики и управления по профориентационной работе, доцент кафедры экономики строительства и ЖКХ.

«Мы благодарны за возможность принять участие в таком серьёзном и практикоориентированном конкурсе. В процессе работы мы узнали много новых аспектов проектирования, которые в будущем сможем применять в своих архитектурных проектах. Нам повезло поработать с преподавателями кафедры дизайна архитектурной среды и увидеть новый подход к созданию идей и концепций, поэтому хотим выразить огромную благодарность кураторам, которые поддерживали и направляли нас на долгом и непростом пути. Этот конкурс стал для нас возможностью выйти за рамки привычных курсовых проектов и ещё больше влюбиться в получаемую профессию», – поделилась Ульяна Грибова.

Второе место получила команда «Северное влияние», в которую входили Софья Шевченко, Виктория Суслова, Марк Фомин, Елизавета Тютькова и Дарья Батырева. Куратор-архитектор – Алексей Перов, старший преподаватель кафедры дизайна архитектурной среды, куратор-экономист – Сергей Ширшиков.

Третье место заняла команда «Dr. Arch», в составе которой были Игорь Борматенков, Валерия Анисимова, Ирина Кузнецова и Ксения Лысенко. Куратор-архитектор – Константин Колодин, доцент кафедры дизайна архитектурной среды, куратор-экономист – Сергей Ширшиков.

Кроме того, жюри отметило дипломами следующие команды: «Конструктор красного цвета» – за гармоничную интеграцию в окружающую среду и самую оригинальную фотозону; «VAKKO Architects» – за космические идеи; «Северное влияние» – за супербелку, которую точно полюбят дети; «Операция “Фортуна”» – за продолжение существующих традиций; «АА» – за заботу о людях; «25/8» – за оригинальные световые решения; «Light» – за заботу об окружающей среде.

Преподаватели СПбГАСУ, принимавшие активное участие в проведении конкурса, получили благодарственные письма компании «Главстрой Санкт-Петербург». «Главстрой Санкт-Петербург» в лице её директора по связям с общественностью Анны Отрощенко, в свою очередь, удостоилась благодарственного письма от СПбГАСУ.

«Университет реализует большую стратегическую программу развития, один из разделов которой называется “Качественное образование” и предполагает прямое взаимодействие в процессе обучения с нашими потенциальными работодателями – строительными компаниями, органами исполнительной власти. Мы стремимся к практикоориентированности в обучении, стремимся к максимальному вовлечению организаций реального сектора экономики в подготовку будущих специалистов», – подчеркнула Марина Малютина, начальник управления учебной работы СПбГАСУ.

«Данный кейс-чемпионат – лишь часть большой работы компании. У нас много программ по взаимодействию с вузами и средними образовательными учреждениями. Уверен, что наше сотрудничество продолжится. Будут другие кейс-чемпионаты, стажировки, практики. Направлений много, мы не собираемся останавливаться!» – подчеркнул Дмитрий Калинин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI