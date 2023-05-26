Сообщение о ликвидации, НКО “Премиум” (ООО)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация “Премиум” (Общество с ограниченной ответственностью) Сокращённое фирменное наименование НКО “Премиум” (ООО) Регистрационный номер 3514-К Дата регистрации Банком России 21.02.2013 Основной государственный регистрационный номер 1137711000019 (21.02.2013) Адрес из устава 107023, г. Москва, Семеновский пер., д. 15 Адрес фактический 107023, г. Москва, Семеновский пер., д. 15 Телефон (495) 660-94-14 Устав Дата согласования последней редакции устава: 29.07.2016 , cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (22.03.2018) Уставный капитал 18 000 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 21.02.2013 Лицензия (дата выдачи/последней замены)

Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-2473 от 17.12.2021 Участие в системе страхования вкладов Нет Фирменное наименование на английском языке Non-bank credit organization “Premium” (Limited liability company); NCO “Premium” (LLC)

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