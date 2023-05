Сообщение о ликвидации, АО “Тексбанк”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Полное фирменное наименование Акционерное общество Тексбанк Сокращённое фирменное наименование АО “Тексбанк” Регистрационный номер 2756 Дата регистрации Банком России 18.03.1994 Основной государственный регистрационный номер 1020900001968 (14.10.2002) Адрес из устава 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, 99 Адрес фактический 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, 99 Телефон (878-2) 21-16-61, (878-2) 21-33-23, (878-2) 21-44-59 Устав Дата согласования последней редакции устава: 06.05.2016 , cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (07.08.2019) Уставный капитал 453 100 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 26.05.2014 Лицензия (дата выдачи/последней замены)

Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией Лицензия аннулирована приказом Банка России № ОД-883 от 14.05.2021 Участие в системе страхования вкладов Да Фирменное наименование на английском языке Joint stock company Texbank, “Texbank”

Информационные сайты и страницы организации в социальных сетях

