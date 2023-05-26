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Сообщение о ликвидации, АО “Тексбанк”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Полное фирменное наименование

Акционерное общество Тексбанк

Сокращённое фирменное наименование

АО “Тексбанк”

Регистрационный номер

2756

Дата регистрации Банком России

18.03.1994

Основной государственный регистрационный номер

1020900001968 (14.10.2002)

Адрес из устава

369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, 99

Адрес фактический

369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, 99

Телефон

(878-2) 21-16-61, (878-2) 21-33-23, (878-2) 21-44-59

Устав

Дата согласования последней редакции устава: 06.05.2016 , cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (07.08.2019)

Уставный капитал

453 100 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 26.05.2014

Лицензия (дата выдачи/последней замены)
Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией

Лицензия аннулирована приказом Банка России № ОД-883 от 14.05.2021

Участие в системе страхования вкладов

Да

Фирменное наименование на английском языке

Joint stock company Texbank, “Texbank”

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