Сообщение о ликвидации, АО “Тексбанк”

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Полное фирменное наименование
Акционерное общество Тексбанк
Сокращённое фирменное наименование
АО “Тексбанк”
Регистрационный номер
2756
Дата регистрации Банком России
18.03.1994
Основной государственный регистрационный номер
1020900001968 (14.10.2002)
Адрес из устава
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, 99
Адрес фактический
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, 99
Телефон
(878-2) 21-16-61, (878-2) 21-33-23, (878-2) 21-44-59
Устав
Дата согласования последней редакции устава: 06.05.2016 , cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (07.08.2019)
Уставный капитал
453 100 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 26.05.2014
Лицензия (дата выдачи/последней замены)
Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией
Лицензия аннулирована приказом Банка России № ОД-883 от 14.05.2021
Участие в системе страхования вкладов
Да
Фирменное наименование на английском языке
Joint stock company Texbank, “Texbank”
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