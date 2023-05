Сергей Собянин: Реорганизуем почти 3,5 гектара территории между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига в Коммунарке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Принято решение о реорганизации неэффективно используемого участка в Коммунарке. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Сейчас на участке находятся устаревшие складские помещения и стоянка спецтехники. Согласно проекту, на этой территории разместят технопарк и торгово-развлекательный комплекс. Здесь появится около 300 рабочих мест. Градостроительный потенциал участка составляет 19,5 тысячи квадратных метров. Предполагаемый объем инвестиций — два миллиарда рублей.

Сегодня в стадии реализации находится 30 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 406,4 гектара, в рамках которых планируется построить более 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате создадут около 93 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проектов составит около 779,6 миллиарда рублей.

