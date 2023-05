Сергей Собянин: Предпринимательство является двигателем развития и процветания Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 мая в России отмечают праздник, который имеет особое значение для столицы, — День российского предпринимательства. Бизнес — главный двигатель развития и процветания Москвы. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

«Поздравляю с праздником московских бизнесменов, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, которые ежедневно своим трудом и талантом приумножают богатство нашего города», — написал Мэр Москвы.

В Москве работают почти 900 тысяч малых и средних предприятий (МСП) — каждый седьмой бизнес такого формата в России. Более трех миллионов их сотрудников вместе с 1,3 миллиона самозанятых составляют свыше половины работающих москвичей. Они заплатили 834 миллиарда рублей налоговых отчислений — это каждый четвертый рубль, поступивший в городской бюджет в 2022 году.

Как отметил, Мэр Москвы, эти огромные цифры лишь частично отражают роль и место бизнеса в жизни города. Предпринимательство не сводится только к деньгам, товарам и услугам, оно представляет собой образ жизни, призвание и способ самовыражения для сотен тысяч энергичных и самостоятельных людей. Предпринимательские успехи дарят чувство гордости и самоуважения, а также являются вдохновляющим примером для многих молодых людей.

«Бизнес вносит множество ярких красок в облик площадей и улиц. Наполняет жизнью офисы, технопарки и торговые центры. И закономерно является важной частью уникальной атмосферы нашей прекрасной Москвы», — добавил Сергей Собянин.

По словам Мэра Москвы, за последний год количество малых и средних предприятий выросло сразу на восемь процентов, и это лучший ответ тем, кто рассчитывал с помощью санкций обрушить экономику России. Московский бизнес не потерял оптимизма и успешно осваивает освободившиеся ниши на рынке.

«Спасибо вам, друзья, за вашу энергию и оптимизм. За умение и желание много и плодотворно работать. За творческое мышление и настойчивость в достижении поставленных целей. Вы обеспечиваете повседневную жизнь огромного города, даете работу миллионам людей и уже сегодня закладываете фундамент будущих успехов России. В своей работе вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», — поблагодарил предпринимателей Мэр Москвы.

Основные меры поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемые Правительством Москвы

В 2022 году Правительство Москвы предоставило поддержку более чем 16,5 тысячи предпринимателей на сумму свыше 30 миллиардов рублей, включая прямые (льготные кредиты, гарантийную поддержку и поручительства, гранты и субсидии) и косвенные (отсрочка платежей) меры финансовой помощи.

Более 10 тысяч предпринимателей получили федеральные меры поддержки.

Общий объем финансирования, привлеченного бизнесом благодаря предоставленным мерам поддержки, превысил 339,5 миллиарда рублей.

В топ-3 мер поддержки по объемам финансирования вошли:

Кредиты и факторинг — в рамках московских и федеральных программ льготного кредитования заключено более 15,9 тысячи договоров, а в рамках московских программ — более 9,3 тысячи договоров, по которым привлечено более 113,2 миллиарда рублей.

Общий объем привлеченного финансирования составил более 246,8 миллиарда рублей. Кредитные средства были направлены на модернизацию и приобретение оборудования, ликвидацию кассовых разрывов, закупку сырья и расходных материалов, а также иные оборотные цели для бесперебойного обеспечения текущей деятельности.

Поручительства и гарантии — на региональном и федеральном уровнях заключено 6,6 тысячи договоров поручительства. Общий объем привлеченного финансирования составил 88,5 миллиарда рублей, из них московская гарантийная поддержка — 2,7 тысячи договоров. По ним привлечено более 49,5 миллиарда рублей финансирования.

Субсидии и гранты — здесь приоритетными направлениями являются производственная сфера, инновации и экспорт. Предоставлено 2,9 тысячи субсидий и грантов на общую сумму четыре миллиарда рублей по восьми различным направлениям финансовой поддержки.

Семейному издательству «Я могу» предоставлен грант на приобретение оборудования.

Производителю печатной продукции «Ассортимент-5» предоставлен грант на развитие импортозамещающих производств.

Компания «Цифролаб» — разработчик и производитель электроники полного цикла — получила грант за патент.

Льготный кредит для начинающих предпринимателей выделен компании «Адирект», производящей витамины и корма для животных.

«Лаборатория “Эманси”», занимающаяся разработкой рецептур и производством косметики широкого ассортимента, получила грант на оборудование.

А компании ClimateGuard предоставлен грант на тестирование инновационных решений. Организация оценивает качество микроклимата помещений и создает комфортные и безопасные условия для жизни и работы.

Новые меры поддержки в 2023 году

«Зонтичные» поручительства

Одним из нововведений является совместная программа Правительства Москвы и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. За счет выделенной из бюджета города субсидии АО «Корпорация МСП» возьмет на себя основные риски перед банком, чтобы субъект МСП мог получить необходимое финансирование на развитие своего бизнеса.

Программа позволит расширить доступ столичных предприятий МСП к заемному финансированию. Прогнозируется рост объема привлеченного финансирования до восьми миллиардов рублей.

Планируется, что программа поддержки начнет действовать в третьем квартале 2023 года.

Венчурное кредитование

Как правило, банковское кредитование недоступно или сильно затруднено для начинающих компаний, в том числе для стартапов. Для решения этой проблемы Правительство Москвы вместе с Корпорацией МСП разработало новую программу поддержки, ориентированную на инновационный бизнес.

Венчурные кредиты по ставке, не превышающей 10 процентов годовых, будут выдаваться стартапам из числа субъектов МСП, включенных в реестр стартапов и технологических компаний, на реализацию проектов в приоритетных отраслях. Также планируется субсидирование тела кредита.

Благодаря этой мере стартапы смогут привлечь около 300 миллионов рублей финансирования. Заемщикам не потребуются личные поручительства или залог. Поручителями выступят Корпорация МСП и Московский гарантийный фонд, которые гарантируют 50 и 40 процентов от суммы займа соответственно. Прием заявок начнется в июне.

Кредитование под залог интеллектуальной собственности

Правительство Москвы совместно с Федеральной службой интеллектуальной собственности и Министерством экономического развития Российской Федерации реализуется пилотный проект по предоставлению субъектам МСП Москвы кредитов с использованием механизма залога прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы предоставляет увеличенное гарантийное покрытие до 95 процентов по кредитам, выдаваемым под залог прав на интеллектуальную собственность. Банком-партнером выступает крупнейший банк России. В ближайшее время запланировано расширение списка банков-партнеров.

Первые заявки на получение таких кредитов сейчас проходят процедуру оценки интеллектуальной собственности экспертами из аккредитованных организаций.

