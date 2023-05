Сергей Собянин посетил центральную площадку фестиваля «Рыбная неделя в Москве»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сергей Собянин посетил центральную площадку VII гастрономического фестиваля «Рыбная неделя в Москве», расположенную на переходе от площади Революции к Манежной площади.

«Москва встречает “Рыбную неделю” — один из самых популярных в городе гастрономических фестивалей. С руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым посетили его центральную площадку — на переходе от площади Революции к Манежной площади. Здесь можно провести целый день. Как и в прошлые годы, ассортимент огромный: от охлажденной до копченой рыбы, много деликатесов», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Мэр Москвы пообщался с участниками фестиваля и поздравил их с Днем предпринимателя.

В фестивале принимают участие ведущие российские производители и поставщики рыбной продукции, которые доставили в столицу свыше 250 тонн рыбы и морепродуктов.

Москвичи и гости города на площадках «Рыбной недели» могут приобрести более 30 видов рыб и морских деликатесов из всех промысловых районов России. Среди них особое место занимают олюторская сельдь, корюшка, треска, минтай, черноморская барабулька, живые мидии, морской гребешок, морская камбала, карельская форель, каспийская кефаль, дальневосточный кальмар, камчатский краб.

Можно приобрести рыбу разных способов обработки: свежую, охлажденную, копченую, сушеную, вяленую, а также широкий ассортимент рыбных деликатесов и консервов.

Рестораны, магазины и ярмарки фестиваля

Специальное рыбное меню предлагают свыше 300 столичных ресторанов, среди позиций — уха, приготовленная по традиционным и оригинальным рецептам, шашлык из разных видов рыбы и морепродуктов, жареная корюшка, барабулька и другие блюда.

Также посетители могут попробовать окрошку с копченым судаком, пельмени из щуки и сахалинского гребешка, сельдь с ольховым дымком, оливье с балтийским угрем, салат с креветками и арбузом.

В этом году особый акцент сделан на блюдах из трески — рестораны предлагают расстегай с треской, фишстроганов из мурманской трески, камчатскую треску с картофельным пюре, треску с соусом сальса и картофельным пюре, атлантическую треску с мидиями и томатным соусом.

К «Рыбной неделе в Москве» присоединилось свыше трех тысяч магазинов и более 120 рынков и ярмарок, которые проводят акции и специальные дегустационные программы, кулинарные мастер-классы и гастрономические шоу. Здесь покупатели могут приобрести рыбу и морепродукты со скидками.

В культурную программу фестиваля вошли кулинарные шоу и мастер-классы, где гостей научат готовить блюда из рыбы и морепродуктов. Опытные шеф-повара поделятся секретами и продемонстрируют свои умения зрителям.

Состоится традиционное кулинарное событие «Большая уха», в ходе которого приготовят 100 литров угощения по оригинальному рецепту. Также в программе — битва поваров-блогеров.

Вылепить морского обитателя и собраться на рыбалку

Для юных гостей подготовили мастер-классы, где им покажут, как вылепить из марципана морского обитателя или раскрасить пряничную рыбку. На занятиях по оригами художники и дизайнеры познакомят гостей с этим видом декоративно-прикладного искусства и покажут, как превратить обычный лист бумаги в морскую звезду или корабль.

В мастерской живописи гостей научат рисовать морские пейзажи и подводных обитателей. На образовательных мастер-классах «Секреты рыболова» посетители могут научиться вязать узлы и готовить рыболовные снасти. А на фестивальных сценах можно увидеть выступления музыкальных коллективов. В течение 10 дней фестиваля состоится более 300 выступлений, свыше 500 кулинарных и творческих мастер-классов.

Занятия спортом

28 мая в акватории Москвы-реки пройдет SUP-регата и массовый карнавальный заплыв на сапбордах. Длина заплыва составляет шесть километров, его маршрут начинается от Озерковского причала и пролегает вдоль Садовнической и Овчинниковской набережных, мимо Малого Москворецкого моста, по Водоотводному каналу до памятника Петру Первому и затем обратно в точку старта.

27 мая в Парке Горького на Крымской набережной пройдет любительский турнир по рыбалке. Самых активных участников ждут призы и подарки.

2, 3 и 4 июня на Гольяновском пруду и 3 и 4 июня на Коломенской набережной состоится чемпионат по рыбалке, где будут рады видеть и профессионалов, и любителей. Его участников также наградят призами и подарками.

Чтобы принять участие в спортивных мероприятиях, необходимо предварительно зарегистрироваться.

Рыбный рынок на переходе от Манежной площади к площади Революции

Площадка «Рыбный рынок» на переходе от Манежной площади к площади Революции традиционно предлагает большой выбор морепродуктов и продукцию рыбозаводчиков и рыболовецких предприятий Дальнего Востока, Якутии, Мурманска, Астрахани и черноморского побережья.

В этом году здесь представлена охлажденная рыба — карась, карп, сазан, минтай, щука, нерка и чавыча. Также можно купить копченую треску, скумбрию, леща, корюшку, кижуча, муксуна и омуля. В замороженном виде можно приобрести сига, палтуса, камбалу, окуня и пикшу, а также живого и консервированного камчатского краба, очищенное мясо трубача и черноморских мидий.

Специальную программу на этой площадке представят участники Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова. Выступят театр «Тханг Лонг» из Вьетнама, Государственный академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова из Казахстана, камерный театр «Сказка из кармана» со спектаклями для детей, а также солист Государственного академического Большого театра России и театра «Новая опера» Станислав Мостовой (тенор).

Площадки фестиваля «Рыбная неделя в Москве»

