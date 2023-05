Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили объем инвестиций в 2022 году на 12 процентов — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2022 году город получил порядка двух тысяч рабочих мест и более 30 миллиардов рублей инвестиций благодаря резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». По сравнению с 2021-м показатели увеличились на 40 и 12 процентов соответственно, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Лидерами по количеству созданных рабочих мест стали предприятия кластера микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации. Они выпускают больше 50 процентов всей продукции, производимой на территории “Технополиса”», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Город помогает компаниям закрывать самые востребованные вакансии в течение 30 дней. Для этого создали проект «ТехноРабота».

В последние годы ОЭЗ «Технополис Москва» — флагман столичной промышленности. Сегодня здесь работает более 200 высокотехнологичных предприятий, около 90 имеют статус резидента и получают значительные налоговые льготы от города. В общей сложности они создали свыше 13,5 тысячи рабочих мест и вложили более 120 миллиардов рублей инвестиций.

