Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Летняя историко-филологическая школа (ЛИФШ)

Выездная летняя школа факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ для подростков, интересующи хся историей, искусством и филологией. Ее цель — помочь участникам расширить и углубить свои знания по истории, филологии и и истории иск усств, создать атмосферу дружбы и диалога. Школа способствует развитию неподдельного интереса к научным исследованиям, разработке выставок и созданию образовательных игр.

Полученные на лекциях и семинарах знания могут помочь на олимпиадах и иных интеллектуальн ых состязаниях, а также в работе над исследованиями. ЛИФШ — это о друзьях и коллегах, о науке и образовании, о жизни и профессии.

Fechas de publicación: del 20 al 27 de agosto de 2023

Formato: очно

Precio: 38 000 rublos, скидки по итогам конкурсного отбора

Место проведения: учебный центр НИУ ВШЭ «Вороново»

Участники: ученики 8–11-х классов, увлекающиеся историей, историей искусств, филологией, культуро логией и смежными дисциплинами

Конкурсный отбор: электронное портфолио

Fecha de emisión: 10 de julio de 2023

Задать вопрос организаторам:histphilsummer@gmail.com, +7 916 941 41 62

Перейти насайт школы.

Городская экономическая школа

Это школа для учеников старших классов, заинтересованных в глубоком и внимательном погружении в экономику, расширении знаний и поиске своих интересов. Впервые она проводится в черте города Москвы.

В течение 5 дней участники будут посещать лекции и семинары преподавателей факультета экономи ческих наук и спикеров из Банка России, а также работать с лучшими студентами ФЭН над решением кей сов и качественных задач по макроэкономике. В конце школы ученики поучаствуют в небольшом кейс-чемпионате и напишут тренировочную олимп иаду по качественным задачам.

Fechas de publicación: 19–23 de julio de 2023

Formato: очно

Precio: 15 000 rublos

Mesto de producción: Москва, Покровский бульвар, 11 (корпус НИУ ВШЭ)

Участники: ученики 8–11-х классов, интересующиеся изучением экономики и получением экономических специальностей

Конкурсный отбор: электронное портфолио

Última actualización: 28 de mayo de 2023

Задать вопрос организаторам:economicsschool@hse.ru

Перейти насайт школы.

Летняя экономическая школа “‎I Love Economics”‎ (ЛЭШ)

Единственная олимпиадная выездная экономическая школа, организуемая при активном участии НИ У ВШЭ на основании соглашения о сотрудничестве. Лекторы — лучшие преподаватели НИУ ВШЭ и других вузов, известные исследователи и практики, пр едставители науки и бизнеса. На выбор — один из двух треков: «Экономика» или «Бизнес-кейсы и анализ данных».

Школьники посещают обязательные занятия в первой половине дня — с 10 до 13 часов. При хорошей погоде они проводятся на свежем воздухе. ¿Quieres más detalles? домашних заданий, выданных преподавателями.

Fechas de publicación: del 4 al 20 de agosto de 2023

Formato: очно и онлайн

Valor: 92 000 rublos; по итогам конкурса возможно уменьшение суммы вплоть до предоставления полных грантов

Metodo de produccion: Московская область

Участники: школьники, окончившие 8–10-е классы, увлеченные экономикой или только стремящиеся пон ять, интересна ли она им

Конкурсный отбор: электронное портфолио (учитываются предыдущие олимпиадные успехи, мотивац ия и другие факторы)

Задать вопрос организаторам:lesh@iloveeconomics.ru, +7 499 240 40 00

Fecha de publicación: 30 de mayo de 2023 de agosto а случай, если кто-то из уже приглашенных откажется)

Перейти насайт школы.

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