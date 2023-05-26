Равные возможности для всех: в «Царицыне» пройдет инклюзивный пикник в честь Дня защиты дете ©

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В субботу, 27 мая, на поляне у Большого Царицынского дворца пройдет инклюзивный пикник — се мейный праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. Мероприятие проводит музей-заповедник «Царицыно» и благотворительный фонд «Искусство быть ря дом» при поддержке столичного Департамента труда и социальной защиты населения и в партнерстве с благотворительными фондами Москвы. На целый день поляна в центре парка превратится в фестивальную площадку, где все гости смог ya sea ребностей.

«Москва оказывает всестороннее содействие людям с особенностями здоровья. Для успешной интеграции москвичей с инвалидностью в городе развивается инклюзивная среда, внедр яются инновационные практики. Большое внимание уделяется поддержке некоммерческих организаций и мероприятий, направленных на развитие инклюзии, среди которых, безусловно, ярким событием является семейный праздник в “Ц арицыне”. Эта площадка уже не первый раз становится местом проведения добрых, значимых и важных для каждого жителя города мероприятий и фестивалей», — отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алексей Володин.

В музее-заповеднике создана доступная среда, но «Царицыно» идет дальше в понимании инклюзии и с тремится сделать посещение комфортным для каждого, принимая во внимание потребности пожилых л юдей, родителей с маленькими детьми, людей с ментальными особенностями, нарушением слуха, не зрячих. Здания дворцово-выставочного комплекса оборудованы пандусами и поручнями, лифтами и подъем ником для колясок. Посетителям предоставляются инвалидные и детские коляски, стулья-ходунки.

В «Царицыне» открыта сенсорная комната, также здесь можно получить специальную сумку с противо шумными наушниками. Большинство музейных смотрителей знают русский жестовый язык и понимают основные принципы общения с людьми с особенностями ментального развития. Для каждого человека, работающего в музее-заповеднике, все эти навыки — важная часть профессиона льного опыта, а для посетителей музея и парка — стандартный набор услуг.

«Музей-заповедник “Царицыно” — общественное пространство, в котором гуляют, социализируются, изу чают, встречаются с искусством — и все это должно быть доступно и комфортно каждому, — рассказывает генеральный директор музея-заповедника “Царицыно” Елизавета Фокина. — Для себя мы определили, что инклюзия — это ключевой вектор развития. Мы понимаем, что эта деятельность требует постоянных усилий. Поставить точку и сказать “Теперь мы инклюзивны” невозможно, так как меняются потребности люде й, приходят новые сотрудники, наши программы требуют оценки и корректировок. Проводя такие мероприятия, мы развиваем то, что называется обратной инклюзией. Да, некоторые дети говорят не как все, иначе себя ведут, но они обычные дети! Знакомясь, играя, и дети, и родители учатся тому, что люди разные, и это норма».

Инклюзивный пикник в «Царицыне» проходит уже не первый год и традиционно представляет интерес не только для детей, но и для родителей, опекунов, тьюторов.

На площадке откроются шатры, в которых будут без остановки идти занятия. Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь», школа «Абсолют» y центр реабилитации временно бездо мных животных «Юна» проведут серию мастер-классов, среди них «Керамика с закрытыми глазами». Фонд «Я есть!» организует мастер-класс по изготовлению ветряных вертушек «Я лечу!», региональная общественная ор ганизация инвалидов «Перспектива» — занятие по раскрашиванию бумажных человечков с различными фор мами инвалидности, а культурный центр «Интеграция» — мастер-классы «Игрушка-закидушка» (опыты с оригами), «Первые цветы» (роспись керамических цветов) y «Солнечный круг» (танцы под музыку из м ультфильмов). Участники музыкального урока, который проведет благотворительный фонд — организатор, будут со чинять музыку, отстукивая ритм и наигрывая мелодии на простых музыкальных инструментах. На поляне также появится целый городок — домики компании «Этномир», которые ребята смогут раскраси tu.

Отдельное место предусмотрено для родителей с детьми до трех лет: малышей увлекут развиваю щие игры, а родители смогут получат полезные рекомендации по взаимодействию с малышами от сп ециалистов московской службы ранней помощи.

На большой сцене в течение дня будут идти спектакли театра «Инклюзион», корпоративного волонтерско го театра кукол «МТС», молодежного центра «Галактика». В концертной программе выступят артисты — участники проекта Московского продюсерского центра «Вера в музыку».

«Социальная инклюзия — это длительный процесс, требующий определенных усилий для достиж ения равных возможностей всех, чтобы все люди, независимо от любых особенностей, могли полноце нно и активно участвовать во всех сферах жизни и в процессе принятия решений, — говорит директор благотв орительного фонда — организатора Светлана Шифрина . — Инклюзивный пикник в “Царицыне” продвигает эти ценности и содействует тому, чтобы общество пони мало и принимало людей с особенностями развития и инвалидностью. Мы благодарны благотворительным фондам, поддержавшим наше мероприятие и музей-заповедни к “Царицыно”, который проводит большую самостоятельную работу в развитии инклюзивной среды и дос тупности и в третий раз предоставил площадку для пикника. Он становится уже доброй традицией».

Вход на инклюзивный пикник свободный, desde las 12:00 hasta las 19:00. Мастер-классы и лекции бесплатные и доступны для всех.

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