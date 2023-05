Профессора Ю. А. Рутман и Т. А. Белаш удостоены высокой научной награды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Медаль за вклад в развитие науки и техники

На выездном заседании научно-технического экспертного совета Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий (Евразийская сейсмоассоциация) 25 мая в Санкт-Петербурге вручены медали за вклад в развитие науки и техники в сфере сейсмостойкого строительства. Их удостоились учёные СПбГАСУ: профессор-консультант кафедры строительной механики, д. т. н. Юрий Рутман и профессор кафедры металлических и деревянных конструкций, д. т. н. Татьяна Белаш.

Награды присуждены постановлением Президиума Евразийской сейсмоассоциации от 23 мая 2023 г. Юрий Лазаревич Рутман и Татьяна Александровна Белаш являются признанными лидерами отдельных направлений антисейсмического строительства, продолжают вести активную работу по совершенствованию систем сейсмоизоляции и сейсмозащиты, выступают членами диссертационного совета 24.2.380.01 по специальностям 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения и 2.1.9. Строительная механика.

