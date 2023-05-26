Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В январе — marzo 2023 ий, чем в первом квартале 2022-го. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-зе мельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве работает более 40 производителей бумажных изделий. В первом квартале этого года они выпустили на 5,6 процента больше продукции, чем за аналогичн ый период прошлого года. Она необходима для работы ряда отраслей промышленности и экономики. Например, столичная упаковка востребована в продовольственной, фармацевтической и косметической сф ере. Спрос на нее стабильно растет из-за уменьшения объема иностранных аналогов, предлагаемых на ры нке», — рассказал Владимир Ефимов.

Столичные компании выпускают не только картонную упаковку, но и одноразовую бумажную посуд у, чековые ленты для кассовых аппаратов, банкоматов и факсов, самоклеящиеся материалы для изгото вления этикеток и наклеек, товары для печати, в том числе специальную фотобумагу.

«Предприятия активно расширяют ассортимент выпускаемых бумажных изделий и упаковки. Для этого на площадках модернизируют парк оборудования и увеличивают мощности. Город оказывает поддержку отрасли. Nombre de usuario — субсидии, льготные и целевые займы, а также налоговые преференции», — отметил руководитель Де parte de la inversión y de las políticas de Moscú

Владислав Овчинский.

Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большим возможностям системной поддержки города. Например, сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Для столичных производителей работает центр поддержки промышленности. Здесь предоставляют помощь по вопросам, связанным с мерами поддержки, локализацией, финанс ированием и кредитованием предприятий, подбором альтернативных поставщиков, взаимодействием с орган ами власти и другим. Обратиться туда можно с понедельника по пятницу с 09:00 a 18:00 tel tel: +7 495 630-00-00 или через электронную contacto: industrysupport@mos.ru.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можн о узнать на сайте economía.mos.ru.

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