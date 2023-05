Проект «Научный полк». Виктор Квятковский – радист-разведчик Балтийского флота

Source: MIL-OSI Russian Language News

Виктор Квятковский

Студенты ЛИСИ (СПбГАСУ) вспоминали, как их однокурсник, отличник учёбы и парень с доброй душой Виктор Квятковский (1919–1943), всегда приходил на выручку: подтягивал их в любой дисциплине или шёл первым к самому суровому экзаменатору. С началом Великой Отечественной он, будучи студентом-отличником четвёртого курса строительного факультета, записался добровольцем в разведшколу. И уже в первые месяцы войны радист-разведчик, главный старшина успешно выполнял самые сложные задания командования в глубоком тылу противника, за что был награждён орденами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды. В ходе очередного задания он геройски погиб, не дав захватить себя в плен и не оставив врагу важные сведения.

Виктор Квятковский родился в Амурской области. Местные поисковики узнали о подвигах своего земляка из статьи «Слава героев бессмертна», опубликованной 29 мая 1975 г. в газете «Красная звезда». В ней приводится доклад балтийского разведчика Эмдена, взятый из архивных документов. Автор статьи – капитан первого ранга М. Кореневский рассказал: «Так писал отчёты разведчик Эмден – Виктор Станиславович Квятковский. Процитированный документ подшит в его личном деле, на нём соответствующий гриф, служебные отметки и резолюция начальника Разведотдела штаба КБФ: “Размножить в … экземплярах, использовать как учебное пособие для подготовки разведчиков”». Автор статьи указывает, что этот отчёт Эмден написал после выполнения своего первого боевого задания в глубоком тылу врага в июле-августе 1942 г.

Задолго до выхода этой статьи доцент ЛИСИ/СПбГАСУ, фронтовик Игорь Клинов, ушедший в начале войны в народное ополчение, начал поиск фактов военной биографии Виктора Квятковского. Игорю Клинову удалось пролить свет на многие события в жизни бойца. В архиве СПбГАСУ хранятся справки из комиссариатов и военных архивов, присланные по его запросам. В 1957 г. Архив Балтийского флота сообщил: Виктор Квятковский проходил военно-морскую службу в разведывательном отделе штаба КБФ в звании краснофлотца по специальности радиста-разведчика.

В архивной справке также перечислены награды и кратко изложен подвиг, за который герой был удостоен ордена Красной Звезды. «19 октября 1942 г. товарищ Квятковский был доставлен на самолёте в тыл противника, где приземлился на парашюте и в течение одиннадцати дней в тяжёлых осенних условиях выполнял боевое задание командования по разведке оборонительных сооружений на реке Луга, плавсредств на реке Луга и в Лужской губе и дорог в прибрежном районе. Товарищ Квятковский выполнил задание полностью и отлично, донося командованию о движении транспорта по шоссейной и железной дорогам на участке Нарва – Кингисепп, Кингисепп – Крикково, Крикково – Усть-Луга – Котлы. Установил наличие и численность гарнизонов в деревне Сало, Кошкино, Куровицы, Усть-Луге, Бол. Куземкино, Крополье, Косколово и ряда других населённых пунктов. Несмотря на опасность, им убит изменник Родины – немецкий разведчик “Х”, изъяты ценные документы и доставлены в наше расположение».

Сохранилось рукописное письмо фронтовика В. Д. Фёдорова из Москвы, датированное 1961 г. и присланное Игорю Клинову: «Виктор раньше меня закончил школу радистов в разведывательном отделе штаба КБФ, и, когда я ещё учился, он уже выполнял боевые задания. В 1943 г. проездом я встретился с Виктором в Лебяжьем на конспиративной квартире, где он готовился к заданию. Определённая школа конспирации не позволяла нам вести разговоры о подробностях личной жизни. Это была наша первая и последняя встреча. Печальную историю гибели Виктора мне рассказал Николай Кузуб – разведчик Лебяжской группы, с которым я работал за Нарвой: группа Виктора при переходе береговой обороны была окружена гитлеровцами. Оказалось, ребят предал их проводник, он сдался в плен и впоследствии работал на немцев. Виктор предпочёл умереть, нежели попасть в руки к фашистам, и подорвал себя гранатой».

О гибели разведчика Виктора Квятковского в газете «Смена» в 1972 г. рассказали так: тяжелораненый Виктор, расстреляв всю обойму, закрыл своим телом радиопередатчик, шифры и выдернул кольцо гранаты, не вынимая её из нагрудного кармана.

В этой же статье приводятся письма Квятковского к Асе Саенко – близкой подруге. В первые дни войны Виктор написал ей: «Гитлер, как я и думал, оказался превеликой сволочью <�…> Постараемся не оставаться в этом деле. Мы – действующие лица. Время покажет всё».

