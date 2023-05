Потенциал расширения нацпроекта «Производительность труда» оценили участники Евразийского экономического форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов выступил на сессии Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция: опыт повышения производительности труда». Он поделился опытом реализации российского национального проекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Наша задача на этот год – вовлечь в нацпроект 4 700 компаний и эта цель уже достигнута, на предприятия выйдут эксперты, которые помогут повысить производительность. Еще 2 800 заявок от компаний в очереди. По сути, можно говорить, что основные цели нацпроекта уже реализованы. Мы видим, как предприятия перенимают опыт компаний, прошедших через нацпроект, формируется новая производственная культура. Основываясь на результатах, поднимаем вопрос о продлении, конфигурация которого сейчас обсуждается», – сообщил Мурат Керефов.

Советник президента АО «Кыргызиндустрия» Кыргызской республики Вероника Исаева предложила расширить национальный проект «Производительность труда» на Евразийский экономический союз, отметив важность повышения производительности труда для эффективной кооперации и интеграции рынков ЕАЭС.

«Следует рассмотреть вопрос расширения границ реализации нацпроекта на Союз. Предлагаем сформировать региональные отделения по типу Федерального центра компетенций в государствах-членах ЕАЭС за счет фонда поддержки кооперационных связей. Ведь успех кооперационных проектов в большей степени определяет грамотная эффективная организация труда на производстве. Это важно для создания совместных кооперационных проектов, снижения импортозависимости, создания совместных продуктов», – предложила Вероника Исаева.

Представители стран ЕАЭС заинтересованы в масштабировании российского опыта. Уже ведется работа по обмену опытом с Белоруссией. Проходят консультации по широкому спектру вопросов, в том числе по созданию республиканского центра компетенций в сфере производительности труда.

«В России мы создали специальную структуру из производственных консультантов – экспертов ФЦК и РЦК, которые работают по всей стране», – сообщил генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон. – У нас есть уникальная экспертиза – опыт работы по более чем 700 видам деятельности. Мы очень бережно относимся к этому опыту и аккумулируем его в «Базе знаний» нашей ИТ-платформы «Производительность.рф», где можно познакомиться с конкретными кейсами».

