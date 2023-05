Поздравляем с Днём российского предпринимательства!

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 мая у нас в стране отмечается День российского предпринимательства. Государственный университет управления поздравляет всех причастных с праздником. В первую очередь это относится к нашим профильным подразделениям: Институту управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций, Институту делового администрирования и бизнеса, а также Высшей школе бизнеса ГУУ.

Указ о проведении праздника был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2007 году. Закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности» тоже по меркам истории был принят не так уж давно, в 1991 году. А до того советское государство являлось монополистом во всех сферах торговли и промышленности. Но те времена в прошлом. Сегодня правительство старается поддерживать большой и малый бизнес, а он в свою очередь цветёт и разрастается, открывает неведомые ранее ниши предпринимательской деятельности.

Государственный университет управления желает своим подразделениям, выпускающим специалистов в области бизнеса, поступательного развития и большого числа абитуриентов в грядущем сезоне. А выпускникам-бизнесменам – оригинальных идей, нестандартных решений и высоких доходов. И да минуют всех нас финансовые кризисы.

