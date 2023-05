Подготовиться к экзаменам и выбрать профессию: как НКО помогают выпускникам школ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Конец мая для выпускников связан с интенсивной подготовкой к экзаменам. Особенно сложно приходится подросткам, которые проходят лечение или растут без родителей, — для них это дополнительный стресс. Подготовиться и улучшить успеваемость им помогают некоммерческие организации (НКО). Среди таких НКО есть участники благотворительного сервиса на mos.ru — фонды «Простые вещи», «Подсолнух», «Шалаш».

Увереннее войти во взрослую жизнь

Фонд «Простые вещи» помогает детям-сиротам получить качественное школьное образование и стать самостоятельными в рамках образовательного проекта «Лестница вверх». Для школьников проводят бесплатные индивидуальные занятия по русскому и английскому языкам, математике, физике, обществознанию и химии. Основная аудитория — ученики 6–11-х классов, проживающие в московских центрах содействия семейному воспитанию.

Опытные репетиторы помогают детям заинтересоваться учебой и улучшить успеваемость. Кроме того, учеников старших классов перед экзаменами консультируют психологи — работают с мотивацией, стабилизируют психоэмоциональное состояние, а также занимаются профориентацией. Благодаря этой поддержке выпускники успешно сдают основной государственный экзамен (ОГЭ) и единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Проект «Лестница вверх» дважды получал гранты Мэра Москвы, и благодаря этому более 80 сирот имеют возможность заниматься с высококвалифицированными учителями.

Создать равные образовательные возможности

«Подсолнух» — единственный благотворительный фонд в России, который занимается системной помощью детям и взрослым с тяжелыми врожденными нарушениями иммунитета.

С 2006 года команда фонда помогает подопечным жить полноценной жизнью: оплачивает диагностику и лечение, оказывает правовую и психологическую поддержку.

В обучении и социализации детям с нарушениями иммунитета помогает проект «Яркий мир». Фонд разработал и успешно реализует комплексную программу по созданию равных образовательных и карьерных возможностей для детей. В рамках проекта индивидуальные и групповые развивающие занятия с ними организуют педагоги, волонтеры и представители различных профессий. Фонд проводит очные встречи в профильных отделениях Морозовской детской городской клинической больницы для детей от трех до 18 лет.

Расписание можно найти на сайте.

Для подростков также создан клуб, где ребята общаются и встречаются с представителями различных профессий. Обучение по этой программе прошли 35 человек. Пятеро из них поступили в вузы и колледжи, другие восполнили с преподавателем пробелы в учебе или ожидают результатов ОГЭ.

Обрести эмоциональную стабильность

Фонд «Шалаш» системно решает проблему трудного поведения подростков, работая с молодежью, родителями и учителями. Команда фонда проводит исследования и создает педагогические методики, обучает ведущих и волонтеров, организует вебинары и курсы для учителей со всей России.

Для детей и подростков от семи до 17 лет ведущие и волонтеры программы проводят бесплатные занятия по развитию эмоционального интеллекта и учебных навыков. Дети учатся выражать свои эмоции, слушать собеседника, договариваться друг с другом и брать ответственность за свои поступки.

Благодаря образовательной программе «Шалаша» дети становятся эмоционально зрелыми и легче переносят стресс, вызванный учебной нагрузкой.

С 2019 года фонд провел 1300 занятий для детей, 850 учеников прошли 20 разработанных им программ. Чаще родители трудных подростков сами обращаются в фонд, желая помочь ребенку. Набор на обучение объявляют каждый учебный год, выбрать возрастную группу и оставить заявку можно на сайте. Материалы для родителей и учителей представлены в разделе «Программы».

Поддержать программы фондов «Простые вещи», «Подсолнух», «Шалаш» можно с помощью благотворительного сервиса на mos.ru. В разделе «Детям» представлены проверенные организации, которые помогают детям-сиротам, маленьким подопечным с тяжелыми заболеваниями, недоношенным детям, пациентам детских хосписов.

