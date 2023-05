Первый форум «Африка в Санкт-Петербурге» принял Политех

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе впервые прошёл международный молодёжный форум «Африка в Санкт-Петербурге». Площадкой для столь масштабного мероприятия стал научно-исследовательский корпус «Технополис Политех» СПбПУ. Событие приурочили к 60-летию Дня Африки. 25 мая 1963 день образования Организации африканского единства по решению ООН был объявлен Днем освобождения Африки. Эта дата символизирует стремление африканских стран к единению для обеспечения самостоятельного развития, мира и процветания на континенте. Значительная роль в освобождении стран континента от колониализма принадлежит СССР.

Мероприятие организовано Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, совместно с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитетом по науке и высшей школе, Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого при участии Региональной общественной организации «Африканское единство – Санкт-Петербурга», Союза Африканской диаспоры за правду и улучшение положения лиц африканского происхождения «Инганзо Гакондо» и вузов Санкт-Петербурга.

Для Политеха сотрудничество с Африкой является одной из ключевых стратегических задач. Важно помнить, что университет стоял у истоков научно-образовательного сотрудничества с африканским континентом. Уже больше 65 лет к нам приезжают ребята из Африки, которые хотят получить образование в ведущем техническом вузе России, и с каждым годом число желающих обучаться у нас растет. Расширяется и список государств, заинтересованных в высококвалифицированных кадрах. Отличный пример – наши выпускники: в 45 африканских странах работают инженеры и экономисты, получившие образование в Санкт-Петербургском Политехе. Практически все они занимают ведущие позиции на промышленных предприятиях, в органах государственной власти и национальных университетах , – поделился ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.

Арби Абубакаров, заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, открывая форум, зачитал приветственное слово от Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. По словам Губернатора в Северной столице создали здравую инициативу, которая важна для суверенного развития всей Африки. Также градоначальник отметил, что это помогает бороться с последствиями колонизации. Он напомнил и о втором саммите Россия – Африка, который скоро пройдет в нашем городе.

Приветствуя участников форума, проректор СПбПУ по международной деятельности Дмитрий Арсеньев отметил, что для Политеха это большая честь – принимать первый молодёжный форум «Африка в Санкт-Петербурге». Сегодня африканское братство в Политехе насчитывает более 220 студентов из более чем 40 стран. Очень показательно, что с каждым годом количество студентов из Африки на программах всех уровней растёт. Двери Политехнического университета всегда открыты для студентов и партнеров, у нас большие планы по развитию образовательного и научного сотрудничества со странами африканского региона – сказал Дмитрий Арсеньев.

«Африка – самое быстрое развивающееся место в мире, – подчеркнул председатель правления союза африканской диаспоры за правду и улучшения положения лиц африканского происхождения «Инганзо Гакондо» Франсуа Туликункико. – Мы с Россией взаимно нуждаемся друг в друге. Российская Федерация всегда помогала странам Африки, когда это было необходимо: и деньгами, и ресурсами. Сейчас в России учится около двух тысяч студентов с африканского континента».

Программа фестиваля весьма насыщена. Здесь и презентации молодежных программ, и демонстрация научного потенциала и высшего образования Санкт-Петербурга, и проект «Форум африканцев-выпускников вузов России и СССР» (проект ФАВРИС), и акция «60 дней Африки».

И конечно же не забыли про культурный аспект. Были организованы мастер-классы и выставка прикладного искусства и художественных работ. Так в Политехе участники форума оценили экспозицию художника из Эфиопии Теводроса Зелеке, учащегося четвертого курса Санкт-Петербургской академии художеств. И особенно всем запомнилась зажигательная концертная программа. Невероятные танцы и колоритные африканские мелодии покорили зрителей фестиваля.

Молодежный фестиваль «Африка в Санкт-Петербурге» планируют сделать ежегодным. И проводится он будет на площадках разных вузов города. Добавим, что нашу страну и Африку объединяют традиционные узы дружбы. И символично, что именно в этот юбилейный год в Петербурге с 26 по 29 июля пройдёт второй саммит Россия-Африка. В нём примет участие и Политехнический университет. А запланированная в те же дни российско-африканская встреча на высшем уровне станет важнейшим внешнеполитическим событием. И придаст новый импульс отношениям со странами континента на долгую перспективу.

