Парки в деталях: вышел аудиогид с 30 экскурсиями по зеленым территориям столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Вышел аудиогид по самым ярким районным паркам Москвы. 30 выпусков подкаста «Парки в деталях» уже доступны для прослушивания.

В эпизодах продолжительностью от семи до 10 минут рассказывается о зеленых территориях столицы, реконструированных по программе «Мой район» начиная с 2018 года. Слушатели могут узнать больше об этих территориях и открыть для себя новые интересные места для прогулок.

Несколько лет назад Москву признали одним из самых зеленых мегаполисов мира. Почти 90 процентов горожан проживают в шаговой доступности от парков. Это стало возможным благодаря тому, что, помимо реконструкции и обновления уже существующих парков, ежегодно в городе создаются новые. Даже в удаленных от исторического центра районах Москвы, таких как, например, Капотня, Щукино или поселение Филимонковское, теперь есть красивые, удобные и безопасные места для отдыха и прогулок.

Треть всех экскурсий в аудиогиде составляют прогулки по новым паркам. Например, Говоровский лес, «Рассказовка» и «Марьино» — современные парки, расположенные посреди леса, поэтому они сделаны с учетом требований защиты природных территорий. Парки «Ходынское поле» и «Пальмира» появились на пустырях и изменили ландшафт мест до неузнаваемости.

Из эпизодов слушатели узнают, как и почему в этом месте появился парк, какую идею вкладывали в него создатели, как решали те или иные проблемы, возникавшие при реализации проектов. Кроме того, станет понятно, почему на Ходынском поле, где раньше был аэродром, теперь есть холмы, зачем в парке на набережной в Капотне сделали террасы на сваях и как возвращали птиц в Говоровский лес. Подкаст объяснит, отчего в парке «Марьино» так много желтого цвета и как парк в Куркине оправдывает свое экзотическое название «Пальмира».

Сергей Собянин: 90 процентов москвичей сегодня живет в шаговой доступности от парков

Также в проекте представлено несколько парков с историей. Среди них бывшие усадебные парки «Люблино», «Покровское-Стрешнево», «Фили» и Воронцовский парк. Еще одна категория парков — возрожденные после многих лет запустения. К ним, например, относится парк Северного речного вокзала.

Аудиогид поможет иначе взглянуть на уже знакомые места. На прогулке по ландшафтному парку «Митино» можно узнать, что здесь обнаружили 12 памятников археологического наследия. А гид по усадьбе Воронцово расскажет, как в 1812 году на ее территории создавали секретное оружие против Наполеона. В свое время этот факт вдохновил Льва Толстого, и он отразил его в романе «Война и мир».

Многие парки города связаны и с именами уникальных людей, энтузиастов, влюбленных в свою малую родину. Посетителям Сиреневого сада подкаст расскажет о Леониде Колесникове, селекционере-самоучке, создателе нескольких сотен сортов сирени. Именно он вывел сорт «красавица москвы», который через три десятилетия признали самым красивым в мире. Эту сирень можно увидеть в маточном саду Колесникова в парке.

Другой энтузиаст, ветеран Великой Отечественной войны Василий Шурыгин, буквально по семечкам восстановил целый лес в ТиНАО. О том, как это ему удалось, можно узнать во время экскурсии по парку «Говоровский лес». Кандидат сельскохозяйственных наук Марк Трохан инициировал появление в Зеленограде дендрария. Сегодня эта территория — часть большого красивого парка 40-летия Победы.

На ВДНХ зацвела знаменитая сирень Леонида КолесниковаФонтаны, амфитеатры, топиарные фигуры: девять интересных парков Зеленограда

Подкаст подготовила редакция проектного офиса программы «Мой район». Записи интересно слушать как непосредственно в парках, так и при планировании будущих прогулок. Аудиогид можно найти в «Яндекс. Музыке» и на других подкаст-платформах.

«Мой район» — комплексная программа Мэра Москвы по развитию городской среды. Ее цель — создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы. Удобные дворы, обустроенные парки, современные объекты социальной инфраструктуры в пешей доступности стали важными составляющими программы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI