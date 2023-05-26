О начале торгов ценными бумагами “26” мая 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “25” мая 2023 года приняты следующие решения:

Определить:

“26” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Облигации участия в займе со ставкой 3% и сроком погашения в 2027 году Полное наименование Эмитента Gaz Finance Plc Тип ценных бумаг Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов Номинальная стоимость 1 000 долларов США Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 29.06.2027 Торговый код XS2196334671 ISIN код XS2196334671 Уровень листинга Третий уровень

Определить:

“26” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“26” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-468 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-468-01000-B-005P от 25.04.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 100 000 000 штук Дата погашения 27.05.2023 Торговый код RU000A106A60 ISIN код RU000A106A60 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.

Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“26” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“26” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-02 Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Каршеринг Руссия” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-02-00078-L-001P от 15.05.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 4 500 000 штук Дата погашения 22.05.2026 Торговый код RU000A106A86 ISIN код RU000A106A86 Уровень листинга Второй уровень Сектор Сектор Рынка инноваций и инвестиций Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной

1 000 (Одна тысяча) рублей Российской Федерации за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер наименование Банк ГПБ (АО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)

Определить:

“26” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“26” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-01 Полное наименование Эмитента Акционерное общество “Софтлайн” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-01-45848-H-002P от 22.05.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 6 000 000 штук Дата погашения 20.02.2026 Торговый код RU000A106A78 ISIN код RU000A106A78 Уровень листинга Второй уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной

1 000 (Одна тысяча) российских рублей, что составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций (не включая эту дату);

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер наименование Банк ГПБ (АО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)

Определить:

“26” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“26” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-К411 Полное наименование Эмитента государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-444-00004-T-001P от 25.01.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 20 000 000 штук Дата погашения 23.06.2023 Торговый код RU000A105UK0 ISIN код RU000A105UK0 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер наименование ВЭБ.РФ идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0046000000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВЭБ РФ

Определить:

“26” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“26” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное общество проектного финансирования “Инфраструктурные облигации” Тип ценных бумаг Облигации корпоративные Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4-05-00598-R-001P от 27.04.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 15 000 000 штук Дата погашения 15.05.2026 Торговый код RU000A1068T7 ISIN код RU000A1068T7 Уровень листинга Третий уровень Сектор Сегмент национальных проектов Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: – дата размещения последней Облигации, или – 3 (третий) рабочий день с Даты начала размещения. Андеррайтер наименование АО “Банк ДОМ.РФ” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0034600000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа БанкДОМРФ

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