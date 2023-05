«Открой#Моспром»: столичные предприятия посетили свыше 1,3 тысячи человек за неделю

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом году третий сезон проекта «Открой#Моспром» начался 15 мая. За первую неделю более 1,3 тысячи человек посетили свыше 50 фабрик и заводов столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Мероприятия проекта “Открой#Моспром” пользуются популярностью среди горожан и гостей столицы. Третий сезон 2023 года начался 15 мая, за первую неделю мы провели более 50 экскурсий, участие в которых приняли 1,3 тысячи человек. Новинкой в этот раз стали ночные спецтуры по предприятиям и технологическим площадкам города. До конца мая планируем организовать еще около 100 туров по столичным фабрикам и заводам, записаться можно на сайте проекта», — отметил Владислав Овчинский.

Во время ночной экскурсии на завод «Микрон» москвичи познакомились с процессом формирования и снятия микросхем с кремниевых пластин, посетили производство чип-модулей и транспортных билетов, а также узнали, как устроены чистые производственные помещения. На спецэкскурсии «Ночь в Очаково» гости увидели, как изготавливаются напитки, осмотрели бродильные емкости высотой с восьмиэтажный дом и линии розлива.

Москвичи также были и в офисе ИТ-компании VK. Они узнали о проектах и сервисах организации, а затем поднялись на обзорную площадку на 22-м этаже.

Экскурсии в рамках текущего сезона продлятся до 31 мая. Горожане и гости столицы смогут побывать на предприятиях особой экономической зоны «Технополис Москва», посетить кондитерский концерн «Бабаевский», производство чипсов «Московский картофель», предприятие по выпуску лифтов «Мослифт», музеи «Роза Эйнема» и ПАО «Ил», Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, завод «МЭЛ» и многие другие столичные площадки. График экскурсий на 2023 год доступен на официальном сайте проекта.

В этом году проект «Открой#Моспром» празднует свое пятилетие. Он объединил множество форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии по промпредприятиям Москвы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

В 2023 году участниками проекта «Открой#Моспром» стали уже более 11 тысяч человек

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI