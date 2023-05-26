Об изменении параметров ценных бумаг Lordstown Motors Corp. с 26.05.2023

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с п. 4.5 ст. 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа с 26.05.2023 в Системе торгов ПАО Московская Биржа изменяются параметры следующих ценных бумаг организации Lordstown Motors Corp.:
- Акции иностранного эмитента, ISIN код: US54405Q1004, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RIDE-RM
|Название параметра
|Текущее значение
|Новое значение
|ISIN код
|US54405Q1004
|US54405Q2093
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