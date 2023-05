Об изменении параметров ценных бумаг Lordstown Motors Corp. с 26.05.2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с п. 4.5 ст. 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа с 26.05.2023 в Системе торгов ПАО Московская Биржа изменяются параметры следующих ценных бумаг организации Lordstown Motors Corp.:

Акции иностранного эмитента, ISIN код: US54405Q1004, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RIDE-RM

Название параметра Текущее значение Новое значение ISIN код US54405Q1004 US54405Q2093



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

