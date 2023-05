Source: MIL-OSI Russian Language News

Общероссийский день библиотек отмечается 27 мая. Он учреждён Указом Президента России в 1995 г. и приурочен ко дню основания в 1795 г. первой в нашей стране общедоступной библиотеки – Императорской публичной библиотеки (ныне Российская национальная библиотека).

В эпоху цифровизации библиотеки идут в ногу со временем, ищут новые возможности для развития, трансформируют привычные формы работы. При этом они хранят культурное и интеллектуальное достояние страны и остаются важнейшими социальными, образовательными, просветительскими институтами.

Научно-техническая библиотека СПбГАСУ – одна из старейших университетских библиотек нашей страны. Она создана в 1832 г. при основании Училища гражданских инженеров. В то время её фонд насчитывал 95 наименований.

Сегодня НТБ СПбГАСУ – это многопрофильное пространство для получения знаний и самореализации. В её фондах – более 1 млн изданий по строительству и архитектуре. Пользователям доступны отечественные и зарубежные базы электронных изданий.

Поздравляем библиотекарей с их профессиональным праздником!

