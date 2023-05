На торги выставлено 100 машино-мест на многоуровневой наземной стоянке в Люблине

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставил на торги 100 машино-мест на многоуровневой наземной стоянке в Юго-Восточном административном округе столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Удобные и безопасные парковки пользуются спросом у жителей столичных районов с плотной многоэтажной застройкой. Их наличие экономит время автовладельцев и гарантирует сохранность машин. На открытые аукционы выставлено 100 парковочных мест в районе Люблино. Объекты площадью от 11,6 до 16,3 квадратного метра располагаются в многоуровневом наземном паркинге. Торги пройдут 7 и 14 июня», — рассказал Иван Щербаков.

Стоянка находится напротив жилого квартала по адресу: Краснодарский проезд, дом 8. Рядом с ней есть автомойка, автозаправочная станция, шиномонтаж и автосервис. С парковки можно выехать к основным дорогам микрорайона.

Заявочные кампании завершатся 1 и 8 июня. Онлайн-торги пройдут на площадке «Росэлторг». Принять участие в них могут все желающие. Для этого потребуется регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения торгов и воспользоваться иными сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 5,8 тысячи объектов недвижимости.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

