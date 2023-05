На станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро началось оформление потолка

Source: MIL-OSI Russian Language News

На строящейся станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро строители приступили к архитектурной отделке потолка платформенного участка. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«При архитектурной отделке пассажирской зоны строящейся станции “Университет дружбы народов” Троицкой линии метро начался монтаж подсистем потолка для дальнейшей облицовки металлическими панелями», — сказал Андрей Бочкарев.

По словам заместителя Мэра Москвы, аналогичные конструкции уже смонтированы на путевых стенах. Одновременно продолжается оформление колонн и некоторых стен платформенного участка cаянским мрамором, а пола — cибирским гранитом, им покрыта уже пятая часть платформы.

«Согласно дизайн-проекту станции “Университет дружбы народов” на потолке и путевых стенах разместятся крупноформатные лицевые металлические панели, а пол и колонны на платформе отделают различными видами гранита, мрамором и габбро», — добавил Андрей Бочкарев.

На сегодняшний день общестроительная готовность новой станции составляет почти 75 процентов — на ней завершены монолитные работы, почти закончена обратная засыпка котлована и полным ходом ведется установка инженерных систем. Устройство воздуховодов и трубопроводов выполнено более чем наполовину, а монтаж электрических сетей — на треть, при этом строители зачастую работают с опережением графика.

В примыкающих к станции тоннелях завершено устройство жесткого основания и верхнего строения пути, а на поверхности началось благоустройство прилегающей территории.

На начальном этапе благоустройства уложено около трех тысяч кубометров асфальта и вымощено свыше 5,5 тысячи кубометров гранитной плитки, установлены первые мачты освещения. Строители ведут подготовительные работы к следующему этапу благоустройства.

Троицкая линия метро длиной 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа. Ожидается, что пассажиропоток будет составлять около 100 тысяч человек в сутки. Около новых станций проживает примерно один миллион человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.

