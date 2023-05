На востоке столицы откроют детский сад по программе «1 рубль за квадратный метр в год»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По итогам аукциона по программе «1 рубль за квадратный метр в год» Москва заключила с инвестором договор аренды, согласно которому он откроет детский сад на востоке столицы. Арендатор — автономная некоммерческая организация «Современный образовательный комплекс». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объект площадью более 1,8 тысячи квадратных метров расположен в районе Ивановское на востоке столицы. Арендатор здания должен провести ремонт и выполнить остальные условия программы, а затем перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год. Посещать частный детский сад смогут до 200 детей», — отметил он.

Помимо проведения ремонта, арендатор обязан оформить лицензию и подтвердить в Департаменте образования и науки города Москвы, что он соблюдает все условия по осуществлению образовательной деятельности.

«Торги по аренде здания по адресу: улица Сталеваров, дом 28 состоялись в марте этого года, по их результатам с инвестором заключен договор аренды недвижимости сроком на 49 лет. При этом организация должна будет ежегодно подтверждать соответствие требованиям программы для сохранения льготы», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» для образовательных учреждений работает в Москве с 2013 года. За это время на льготную ставку аренды переведены 24 объекта образования.

По словам директора организации-арендатора Светланы Соколовской, детский сад откроется 1 сентября 2023 года. Учреждение будет работать в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Дополнительно с ребятами будут заниматься логопеды и психологи. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены адаптивные образовательные программы. Также откроются кружки по изобразительному искусству, детская академия науки и техники, спортивные секции и многое другое.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI