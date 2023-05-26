Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

Студенты направления «Государственное и муниципальное управление» Института промышленного мене джмента, экономики и торговли одержали победу в междисциплинарном чемпионате «Молодежь Решает », который проводит молодежный парламента при Законодательном санкт-Петербурга! Команда студентов Гуманитарного института заняла второе место.

Ребята из ИПМЭиТ на протяжении трёх туров занимали лидирующие позиции и наконец показали, что Политех — лучше всех! В состав команды победителя под названием «Стальной Маршал» вошли студенты 4 курса бакалавриат а ВШАУ Ахад Альмурзаев, Варвара Бучерова, Камила Намзметдинова и Илья Смердов. В прошлом году «Стальной Маршал» занял 1 место на Всероссийском чемпионате по государственно му и муниципальному управлению. Стоит также, что все ребята из команды состоят в «Лаборатории публичного управления» Политеха и благодаря своим достижениям являются живым доказательством эффективности этого студенческог o сообщества. В первом туре конкурса приняло участие около сорока команд из Петербурга и области. Командам предложили две ситуации. В первой нужно было решить проблему, связанную с насилием над животными. Вспомнив опыт кейс-чемпионата от РАНХиГС наши ребята легко справились с этим. Ver detalles ипальном образовании. В результате «Стальной Маршал» успешно прошел во второй тур. Там была предложена ситуация с неизвестным дополнительным условием, которое ребята получи ли в последние дни перед защитой. Команда успешно защитилась и была отмечена организаторами за лучшее решение. В третий финальный тур прошли только 5 лучших команд! Тут команду встретила злободневная тема искусственного интеллекта. «Стальной Маршал» предвидел неизвестное условие и в результате успешно решил его перед защито ©. Оценивали Петербурга и действующие государст венные служащие. Жюри особенно отметило качество решения и модельный нормативно-правовой акт, который составила наша команда.

Говорит капитан команды «Стальной Маршал» Ахад Альмурзаев:

В первую очередь хотелось бы поблагодарить организаторов за предоставленную возможность пр оверить свои силы с лучшими из лучших. Качество самих ситуаций, их проработка до самых мелочей, организационные мероприятия — все бы ло на высоте. Также хотелось бы выразить огромную благодарность нашему преподавательскому составу, котор ый дал нам огромный пласт знаний. Мы успешно применяем навыки на практике, активно делимся ими со всеми в нашем сообществе «Лаборатор ия публичного управления» и приносим победы университету, институту и нашей высшей школе. Команда «Стальной Маршал» надеется, что своими успехами она заряжает других студентов.

Contenido del artículo нститута «Купи слона» заняла на чемпионате второе место. В состав команды вошли студентки 3 курса направления «Реклама и связи с общественностью» — Арина К удьярова, Анна Музалевская y Екатерина Ваганова. По ходу чемпионата девочки стремительно поднимались в рейтинговой таблице — с пятого на trетье место, а в финале завоевали серебро. В финальном раунде «Купи слона» получила кейс на тему использования искусственного интеллекта в процессе написания выпускной квалификационной работы. Тема крайне актуальная сегодня для студенческого сообщества. Наши студентки проявили себя как настоящие пиар-специалисты широкого профиля и нашли как примен ить свои знания вне рамок специальности. Поздравляем, так держать!

Было очень интересно попробовать себя в чемпионате, который напрямую не связан с нашей буду щей профессией. Мы очень рады, что отсутствие юридической подготовки не помешало нам с командой показать себя ! Задания чемпионата были разными и интересными, мы очень довольны результатом, — поделилас ь своими впечатлениями Арина Кудьярова.

У девочек из команды «Купи слона» это не первое достижение. Они не раз занимали призовые места, как в индивидуальном, так и в командном зачетах на различны х студенческих конкурсах. Совсем недавно они завоевали «бронзу» в финале межрегионального кейс-чемпионата CUP MISIS СASE «Язык и ком муникации», который состоялся в Москве в Университете науки и технологий МИСИС.

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