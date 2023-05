Минэкономразвития совместно с бизнесом и партнерами по ЕАЭС завершает разработку Соглашения по электронной торговле

Source: MIL-OSI Russian Language News

Директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович в среду, 24 мая, приняла участие в сессии по электронной торговле в рамках Евразийского экономического форума.

Она сообщила, что подготовка Соглашения по электронной торговле в ЕЭЭС, которое разработано в рамках реализации дорожной карты по развитию этой отрасли в Союзе, вышла на финишную прямую. Работа над документом велась во взаимодействии с бизнесом и партнерами по ЕАЭС, уточнила она.

«Мы считаем, что для трансграничной торговли в этом соглашении должны быть установлены те же правила, что и для российской», – подчеркнула Лилия Щур-Труханович. Она напомнила, что сейчас трансграничные организации работают на российском и евразийском рынке без каких-либо обременений, сертификатов, налогов. При этом компании, находящиеся в юрисдикции стран ЕАЭС, подчиняются установленным для них нормам и правилам. Более того, национальные юрисдикции пытаются создать более конкурентные условия – чтобы на их территории происходила локализация, консолидировались грузы, концентрировались финансовые потоки.

Соглашение должно снять эти вопросы, подчеркнула директор департамента. «Считаем, что наши операторы электронной торговли должны развиваться, а трансграничные компании – уравниваться с точки зрения условий работы», – подтвердила она.

Предлагаемые соглашением нормы будут обсуждаться на площадке Евразийской экономической комиссии, продолжила директор департамента Минэкономразвития. Среди них – единый размер эквайринга, единые требования к национальным расчетам, использование национальных платежных систем. «Этим документом мы стремимся дать гарантии того, чтобы не было барьеров внутри Евразийского союза, но не пытаемся зарегулировать отрасль», – акцентировала внимание она.

Дорожная карта также предусматривает координацию ЕЭК участия государств-членов Союза в переговорах ВТО по торговым аспектам электронной торговли. Россия занимает активную позицию в этом процессе и выдвинула свои предложения по наполнению будущего соглашения, в том числе чтобы зафиксировать в нем привычные практики регулирования торговых аспектов электронной торговли. Прежде всего к ним относятся обязательства по защите прав потребителей и персональных данных. В качестве меры по созданию благоприятных условий участия российского бизнеса, в частности МСП, в электронной торговле Россия предлагает усилить существующие правила ВТО по публикации информации о торговом режиме страны, в частности расширить список публикуемых данных об условиях импорта, экспорта и транзита товаров и обеспечить их размещение на едином информационном портале, сообщила Лилия Щур-Труханович. Аналогичные дискуссии по отдельным трансграничным аспектам электронной торговли также ведутся на уровне ЮНКТАД, ОЭСР, БРИКС, АТЭС и других многосторонних площадок.

В сессии приняли участие заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Нина Емельянова, директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян, секретарь рабочей группы по электронной торговле ЮНСИТРАЛ Люка Кастеллани, заместитель Министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Назарбек Малаев, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, управляющий директор Ozon Сергей Беляков.

