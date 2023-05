Минэкономразвития РФ: Ярославская область стала 25-м участником туристического проекта «Императорский маршрут»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ярославская область присоединилась к федеральному культурно-познавательному проекту «Императорский маршрут», который объединяет места, связанные с династией Романовых. Трехстороннее соглашение о включении региона в проект подписали Министерство экономического развития РФ, Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Правительство Ярославской области.

Концепция проекта предполагает постоянное расширение его географии и включение новых историко-культурных маршрутов. Ежегодно к «Императорскому маршруту» присоединяется все больше регионов России, соответственно растет и количество вовлеченных в проект людей. Сегодня маршрут дает каждому субъекту возможность обеспечить рост турпотока, а также повысить свою узнаваемость.

«Императорский маршрут» – один из ключевых маршрутов для развития познавательного, паломнического туризма в России, и заслуженно пользуется популярностью среди молодежи и старших поколений. Его посетили сотни тысяч человек – жителей и гостей страны. Уверен, что Ярославская область сможет наполнить маршрут новыми смыслами и точками притяжения», – отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Статус национального туристического маршрута дает регионам возможность в приоритетном порядке претендовать на федеральную поддержку. Получать гранты на обустройство экскурсионных маршрутов, навигацию, приведение в порядок точек притяжения и мест для отдыха туристов.

«У Ярославской области огромное культурное и историческое наследие, есть памятные места, связанные с династией Романовых. Исторические достопримечательности и православные святыни Ярославля, Ростова Великого, Петровска, Переславля-Залесского могут рассказать туристам о значимом вкладе Императорского Дома Романовых в развитие отечественной науки, образования, культуры и системы социальной помощи. Появление новых туристических продуктов и межрегиональных культурно-познавательных туров в рамках маршрута позволит увеличить поток туристов в область, раскрыть ее потенциал. И, что важно для нас, даст дополнительный импульс развитию территории», – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Очень важно, что маршрут не только должен быть обогащённым и уплотненным, так сказать, новыми объектами показа, он должен позволять нам быстро передвигаться. Мы решили эту проблему введенными электричками. У нас есть брендированная электричка «Императорского маршрута» из Тюмени в Тобольск, которая пользуется большим спросом. Восстанавливая императорские усадьбы и усадьбы великих князей, мы предполагаем в Ярославской и Брянской области тоже прокладывать по такой же на брендированной электричке. Железнодорожный транспорт как наиболее безопасный для детских перевозок – это тоже одна из наших задач. И, конечно, в первую очередь для нас важно привлекать как можно больше молодёжи как волонтеров культуры для работы на «Императорском маршруте», и как можно больше детей, школьников вовлекать в изучение этой истории», – подчеркнула председатель наблюдательного совета фонда «ЕСПО» Анна Громова.

В рамках проекта с 2018 года разрабатываются специальные маршруты для организованных групп детей продолжительностью 3-4 дня. К настоящему времени уже 8 тыс. детей проехали по местам, включенным в «Императорский маршрут». Около ста тысяч туристов посетило Музей Семьи Императора Николая II в период реализации проекта. Всего по маршруту создано 9 новых музеев.

