Минэкономразвития доработает с регионами критерии риска для проверок бизнеса

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов провел селекторное совещание с регионами по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства. В ходе встречи обсудили вопросы совершенствования контрольно-надзорной деятельности и налогового законодательства для субъектов МСП.

Андрей Белоусов подчеркнул, что в рамках надзорных действий важно не только применять риск-ориентированный подход, но и правильно его выстроить. «Риск-ориентированный подход не должен допускать перекосов и, тем самым, быть проблемой для предпринимателя. Важно, как настроены профили риска. Профиль риска — это способ найти равновесие между интересами проверяемых и потребителей, тех, кто пользуется услугами», — отметил первый вице-премьер.

“Контрольные органы должны сформулировать по своим видам надзора перечни наиболее часто нарушаемых обязательных требований, классифицировать эти нарушения в зависимости от степени возможных последствий и определить индикаторы возможных нарушений. Индикаторы риска фактически будут подсказывать правила добросовестного поведения для бизнеса. Эту работу курирует Минэкономразвития по поручению заместителя председателя Правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Уже согласовано более 70 новых индикаторов риска по 32 федеральным видам контроля. Задача, которая стоит перед ведомствами, – это обосновать все проверки конкретными рисками“, — сообщил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что снижение административного давления – один из основных запросов бизнеса. Для решения этой задачи в прошлом году были внесены поправки в КоАП, введен мораторий на проверки. «Вместе с Генпрокуратурой и контрольными органами нами отменено или не допущено проведение более 500 контрольных мероприятий. Основной причиной исключения этих проверок из реестра стал пересмотр категории риска, присвоенной объекту контроля. И здесь важно: чтобы избежать таких ситуаций в дальнейшем, на постоянной основе актуализировать присвоенные категории риска подконтрольным объектам. Мы будем совместно с регионами следить за актуальностью таких сведений», — пояснил Исаевич.

О промежуточных результатах применения «переходного налогового режима» предприятиями сферы общественного питания на совещании доложил заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Сатин. Он отметил, что у компаний, использующих льготный режим, среднеквартальная выручка с учетом инфляции за год выросла в 1,5 раза, в то время как у остальных осталась примерно на прежнем уровне. «Наблюдается постепенный ежеквартальный рост численности работников — в среднем в 1,3 раза, как и равномерный рост среднемесячной заработной платы – в среднем в 1,3 раза у налогоплательщиков, пользующихся льготами. Рост фонда заработной платы привел к росту поступлений по НДФЛ и страховым взносам», — заявил Сатин.

В части совершенствования налогового законодательства для малого бизнеса Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин заявил о необходимости корректировки и ежегодной индексации порога стоимости основных средств для работы на УСН. Еще одно предложение коснулось кадастровой стоимости недвижимости — продления моратория на 2024 год на ее рост. «Одновременно с этим считаем целесообразным внести изменения в Налоговый кодекс в части введения ограничения по предельному росту налога на имущество организаций – не более 10% в год, как это работает с ограничением по налогу на имущество физических лиц, или на уровень инфляции», — заключил Калинин. Также он выступил с инициативой расширить перечень видов деятельности для самозанятых, прежде всего, разрешить им сдавать в аренду нежилые помещения.

Опытом реализации региональных мер поддержки и своими предложениями на совещании поделились представители Московской и Рязанской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского края. Озвученные инициативы будут рассмотрены в рамках работы Госсовета по вопросам малого и среднего предпринимательства.

Участие в совещании также приняли заместитель главы Минэкономразвития России Татьяна Илюшникова, заместитель начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ Артем Кононенко, директор департамента налоговой политики Минфина России Данил Волков, министр Правительства Москвы Евгений Данчиков и другие.

