МГУ на «Я – профессионал» победил по медалям среди магистров/специалистов

Объявлены результаты 6-го сезона Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал». Студенты МГУ завоевали 43 медали, из которых 10 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых.

Всего дипломантами олимпиады стали 238 студентов МГУ. Фактически, каждый третий финалист олимпиады из МГУ стал дипломантом. А по количеству медалистов среди студентов магистратуры/специалитета МГУ занял первое место.

В заключительном этапе олимпиады приняли участие 18 500 человек, из них 748 студентов Московского университета. Студенты бакалавриата МГУ получили 304 медали, студенты специалитета/магистратуры МГУ – 264 медали разного достоинства. Всего было разыграно 568 медалей – 145 золотых, 181 серебряных и 242 бронзовых.

Всероссийская студенческая олимпиада «Я – профессионал» входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Ее дипломанты получают льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях, а медалисты получают премии от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Награждение победителей олимпиады «Я – профессионал» состоится 4 июля.

