Марши, вальсы, эстрадные песни: седьмой сезон выступлений военных оркестров открывается в парках

В Москве в седьмой раз пройдет программа «Военные оркестры в парках». Это значимое и яркое культурное событие, которое можно считать одной из визитных карточек города. Оно предваряет выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».

В прошлые годы концерты на каждой площадке посещали сотни и даже тысячи людей. В этом летнем сезоне на 12 парковых территориях, подведомственных столичному Департаменту культуры, состоится 14 выступлений военных оркестров. Они исполнят известные и любимые народные и эстрадные песни, вальсы, патриотические и торжественные марши. Концерты можно посетить бесплатно с 28 мая по 22 августа. Некоторые из них будут приурочены к праздничным датам.

28 мая, в День пограничника, и 30 июля, в День Военно-морского флота России, в Парке Горького свои творческие номера представят музыканты Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации. 8 июля, в День семьи, любви и верности, здесь будет выступать Военный оркестр Московского высшего общевойскового командного училища. Начало каждого выступления в 16:00.

3 июня на центральном променаде парка «Ходынское поле» в 16:00 пройдет концерт оркестра курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации. Начальник Военного института (военных дирижеров) — полковник Сергей Вовк, дирижер оркестра — майор Максим Брилон.

12 июня, в День России, в Перовском парке выступит Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Мероприятие начнется в 16:00 на главной сцене в центре парка, недалеко от пункта проката и кафе.

17 июня в ландшафтном парке «Митино» Показательный оркестр МЧС России исполнит патриотические композиции. Их можно будет послушать с 16:00 до 17:30 на Фестивальной площади.

24 июня в 16:00 на круглой сцене зоны отдыха «Красногвардейские пруды», недалеко от Среднего Красногвардейского пруда, выступит Военный оркестр войсковой части 75384.

1 июля в саду имени Баумана свой талант продемонстрируют музыканты Военного оркестра Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных сил Российской Федерации». Посетителей приглашают к сцене «Ракушка» с 16:00 до 17:30.

9 июля на летней эстраде сада «Эрмитаж» и 15 июля в зеленом театре Бабушкинского парка будет играть Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации. Начало обоих мероприятий — в 16:00.

22 июля в Измайловском парке состоится выступление Военного образцового оркестра почетного караула. Все желающие могут послушать его в 16:00 на эстраде «Солнечная».

6 августа с 16:00 до 17:30 в центральной части парка «Сокольники» пройдет концерт оркестра Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации.

13 августа в 16:00 на центральной площади парка «Кузьминки» выступит Военный оркестр войсковой части 83466.

Программа завершится 22 августа, в День Государственного флага России. На малой сцене у главного входа парка «Фили» с 16:00 до 17:30 сыграет Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации.

Подробности о местах выступлений и концертах, а также о возможных изменениях в программе можно будет найти на сайтах и в социальных сетях парков, а также в телеграм-канале «Парковый» накануне мероприятий.

