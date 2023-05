Максим Решетников: сектор малого и среднего бизнеса — это пятая часть экономики страны

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Число предприятий малого и среднего бизнеса по сравнению с 2019 годом, несмотря на все внешние обстоятельства, выросло на 330 тысяч и на текущий момент достигло 6,25 млн субъектов. Активную жизненную позицию и профессионализм предпринимателей отметил в поздравлении ко Дню российского предпринимательства глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Смелые, активные люди, которые выбрали свой особый жизненный путь и не побоялись взять ответственность за себя и других. Сегодня сектор малого и среднего бизнеса – это более 28 млн рабочих мест и пятая часть экономики страны. Это и кофе по пути на работу, и букет цветов для родных и близких, производство книг и игрушек для детей, и, конечно, инновационные разработки в промышленности», — заявил министр.

Треть предприятий (35%) малого и среднего бизнеса работает в сфере торговли, порядка 10% — в транспортировке и хранении. Заметна роль сектора в профессиональной, научной и технической деятельности (8% от всех МСП), сегменте обрабатывающих производств (около 7%).

В структуре сектора МСП 62% субъектов – индивидуальные предприниматели. При этом юридические лица дают 83% общего дохода и 82% рабочих мест. «Предприниматели стали настоящей опорой для своих сотрудников, партнеров и для государства. Очень грамотно распорядились мерами поддержки. Могу сказать точно: помощь бизнесу и впредь будет в числе главных приоритетов нашей работы», — резюмировал Максим Решетников.

На поддержку бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, ежегодно направлялось до 80 млрд рублей. А общий объем антикризисных государственных мер в пандемию составил почти 1 трлн рублей. Информация о действующих федеральных и региональных мерах поддержки доступна предпринимателям в центрах «Мой бизнес» и на Цифровой платформе МСП.рф.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI