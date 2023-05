Кулинарное шоу, турнир по рыбалке и сап-регата: Сергей Собянин пригласил горожан на «Рыбную неделю в Москве»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице открылся гастрономический фестиваль «Рыбная неделя в Москве». Он проходит в седьмой раз. Гостей ждут на 26 площадках в Центральном и других административных округах города. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

«Как всегда, один из самых вкусных проектов “Московских сезонов” предлагает широчайший выбор рыбных деликатесов. По ассортименту торговых шале можно изучать географию России: черноморская барабулька и карельская форель, мурманская треска и каспийская кефаль, дальневосточный кальмар и камчатский краб. Вся продукция напрямую от поставщиков — рыбозаводчиков и рыболовецких предприятий», — написал Мэр Москвы.

На фестиваль привезли более 250 тонн рыбы и морепродуктов. Одной только олюторской сельди, к которой гости фестиваля питают особую слабость, завезено 12 тонн. В широком ассортименте мидии, окунь, корюшка и мясо рапанов.

В фестивале принимают участие более трех тысяч магазинов, а также свыше 120 рынков и ярмарок. В эти дни будут действовать скидки на многие виды рыбы и морепродуктов, кроме того, проведут специальные дегустационные программы.

Особое рыбное меню разработали более 300 столичных ресторанов. Они решили сделать акцент на блюда из трески. Посетителям предложат расстегай с треской, фишстроганов из мурманской трески, камчатскую треску с картофельным пюре, треску с соусом сальса и картофельным пюре и атлантическую треску с мидиями и томатным соусом.

Гости смогут попробовать и другие блюда, среди которых окрошка с копченым судаком, пельмени из щуки и сахалинского гребешка, сельдь с ольховым дымком, оливье с балтийским угрем и салат с креветками и арбузом.

В рамках фестиваля проведут мастер-классы и кулинарные шоу, где можно будет узнать секреты опытных шеф-поваров, научиться рисовать морские пейзажи и вязать рыболовные узлы. На Пушкинской набережной приготовят более 100 литров ухи. Также пройдет битва поваров-блогеров, которые предложат гостям оценить их мастерство.

В специальную программу фестиваля вошли сап-регата и карнавальный заплыв на сапбордах (надувных и жестких досках) для всех желающих. Маршрут пройдет от Озерковского причала, вдоль Садовнической и Овчинниковской набережных, по Водоотводному каналу до памятника Петру Первому и обратно.

На Крымской набережной в Парке Горького проведут любительский турнир по рыбалке, на Гольяновском пруду и Коломенской набережной — чемпионат по рыбалке для любителей и профессионалов.

Для участия в мероприятиях специальной программы нужно будет зарегистрироваться.

«“Рыбная неделя в Москве” — это вкусно, интересно и ярко. Добро пожаловать!» — добавил Сергей Собянин.

