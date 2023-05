Команда ФИТ НГУ заняла 3 место на XXVI Открытом чемпионате Урала по спортивному программированию

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 19 по 20 мая в Уфе проходил XXVI Открытый чемпионат Урала по спортивному программированию. Чемпионат собрал 41 команду, каждая из которых боролась за первенство, решая математические задачи и составляя алгоритмы. В нем приняла участие команда «Novosibirsk SU: Ladder Moment» Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета в составе Антона Мокроусова, Артема Плюснина и Софьи Лыловой. В течение пяти часов студенты решали 13 задач разного уровня сложности, и по итогам оценки экспертов заняли третье место.

Как объяснил тренер команды – ассистент кафедры систем информатики ФИТ НГУ Владимир Исаченко, – для участия в чемпионатах по спортивному программированию студентам необходимо знать большое количество алгоритмов, уметь решать математические задачи и программировать. Для этого организуются тренировки до начала сезона, и случай «Novosibirsk SU: Ladder Moment» – не исключение.

一 Вообще, у нас две группы студентов. Одна ー новички или те, кто хочет подтянуть свои знания. Для них проводятся лекции на различные темы, и затем по ним в системе тестирования НГУ можно решать и сдавать задачи. Вторая группа ー уже опытные участники олимпиад. Для них подбираются различные соревнования прошлых годов, в которых они не принимали участие, чтобы ребята потренировались на них. Затем мы все вместе разбираем решения, ー рассказал Владимир.

Преподаватель добавил, что чемпионаты дают командам бесценный опыт, помогают проявить себя, повышают уровень профессиональных знаний и навыков и способствуют налаживанию коммуникации с лучшими командами России. Поэтому студенты стараются участвовать в как можно большем количестве таких профессиональных состязаний.

Ранее мы рассказали о том, что 76 студентов НГУ стали дипломантами шестого сезона олимпиады «Я — профессионал».

