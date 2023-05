Калининградская область досрочно разместила третий выпуск народных облигаций на Финуслугах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Размещение третьего выпуска облигаций Калининградской области для населения на платформе Финуслуги завершено в полном объеме досрочно. Размещение облигаций должно было продлиться до 25 декабря 2023 года.

Облигации Калининградской области доступны на Финуслугах с конца 2021 года. За это время размещено три выпуска на общую сумму 886 млн рублей, клиенты Финуслуг совершили более 5,5 тыс. сделок. Средний чек купленных бумаг составил свыше 150 тыс. рублей. При этом более половины (55%) инвесторов приобрели бумаги на сумму до 100 тыс. рублей, 33% – от 100 тыс. до 1 млн рублей и 12% – свыше 1 млн рублей.

Владельцами облигаций Калининградской области для населения стали россияне из 71 региона. Наибольшее количество бумаг приобрели жители Москвы и Московской области (на сумму 462 млн рублей), Санкт-Петербурга (50 млн рублей), Калининградской области (36 млн рублей), а также Ростовская (31 млн рублей) и Ярославская (27 млн рублей) области.

Привлеченные от продажи народных облигаций средства направлены на решение экологических проблем Калининградской области: уже проведена рекультивация свалок, расчистка Гагаринского пруда и реки Лесной, проводятся работы по восстановлению исторического ландшафтного пространства в Черняховске, благоустройству в Зеленоградске, Багратионовске и Полесске.

Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи:

“Проект Финуслуги ставит финансовое просвещение одной из своих приоритетных задач. Для людей, которые интересуются современным финансовым рынком, покупка народных облигаций – это возможность увеличить свои сбережения и повысить свою финансовую грамотность. Облигации для населения сопоставимы по надежности с банковскими вкладами и имеют дополнительное преимущество: продать облигации эмитенту можно без потери накопленных средств в любое время. Мы рассчитываем, что облигации станут инструментом сбережения широких слоев населения, в том числе тех, кто раньше использовал только банковские счета и депозиты. При этом такие ценные бумаги будут интересны и людям с опытом инвестирования”.

Виктор Порембский, министр финансов Калининградской области:

“Важная цель при размещении облигаций для населения – повысить уровень доверия граждан как к инструменту инвестирования, так и к региону как заемщику, а также привлечь граждан к инвестированию через сопричастность к финансированию социально значимых проектов. Отмечу, что Финуслуги позволяют нам как эмитенту размещать облигации среди жителей всех регионов России, а людям максимально удобно, быстро и безопасно приобретать наши ценные бумаги. На сегодня регион разместил три выпуска облигаций для населения, и в июне будем определять параметры четвертого выпуска. Уверен, что уже сложившийся позитивный опыт размещения облигаций на Финуслугах будет масштабироваться, так как это понятный и, главное, надежный инструмент инвестирования, пользующийся спросом у граждан”.

Облигации регионов для населения – это долговые бумаги субъектов РФ с фиксированным доходом, которые можно приобрести только на платформе Финуслуги. Брокерский счет для покупки не нужен, инвестор покупает бумаги напрямую у эмитента. В конце мая на Финуслугах начнется размещение зеленых облигаций Правительства Москвы. Также на Финуслугах можно выбрать и открыть вклад по ставкам выше, чем в топ-50 банков, оформить кредит или приобрести полис ОСАГО с экономией до 78%.

Финуслуги – финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта “Маркетплейс” Банка России. На Финуслугах можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов. Пополнять вклады и счета на Финуслугах можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Услуги предоставляются во всех регионах России. Агентом по продаже и хранению народных облигаций субъектов РФ выступает Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в Группу “Московская Биржа”).

Подробнее на сайте: Финуслуги – финансовый маркетплейс Московской биржи (finuslugi.ru).



