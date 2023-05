Как раскрывать информацию о полисах ИСЖ: исследование регулятора

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России приглашает граждан, которые за последний год приобретали инвестиционное или накопительное страхование жизни (ИСЖ и НСЖ), поделиться своим опытом.

Анализ поступающих в Банк России обращений говорит о том, что покупатели страхования жизни с инвестиционной составляющей не всегда осознают его отличия от вклада. Исследование поможет определить, какую информацию о полисе и в какой форме следует доводить до человека, чтобы он точно понимал, подходит ему этот продукт или нет. Фото на превью: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI