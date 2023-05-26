Как раскрывать информацию о полисах ИСЖ: исследование регулятора

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России приглашает граждан, которые за последний год приобретали инвестиционное или накопительное страхование жизни (ИСЖ и НСЖ), поделиться своим опытом .

Анализ поступающих в Банк России обращений говорит о том, что покупатели страхования жизни с инвестиционной составляющей не всегда осознают его отличия от вклада.

Исследование поможет определить, какую информацию о полисе и в какой форме следует доводить до человека, чтобы он точно понимал, подходит ему этот продукт или нет.

Фото на превью: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock / Fotodom