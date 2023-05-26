Информация о прекращении действия меры поддержки субъектов национальной платежной системы (26.05.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Банк России не будет продлевать с 1 июля 2023 года послабление в отношении субъектов национальной платежной системы (НПС), которое предусматривает неприменение мер за нарушение требований по регистрации оператора платежной системы в случае достижения кредитными организациями установленного законом критерия1. Мера поддержки прекратит свое действие в связи со стабилизацией объемов переводов денежных средств, совершаемых между кредитными организациями, а также исходя из анализа текущих показателей деятельности субъектов НПС.
Послабление было введено в 2022 году2 в связи с трансформацией корреспондентских отношений кредитных организаций, приводящей к колебаниям объемов совершаемых переводов денежных средств из-за санкционных ограничений. Позднее мера поддержки была продлена до 1 июля 2023 года3.
1 В соответствии с частью 39 статьи 15 Федерального закона от 27.06.2011 №
2 Информационное письмо Банка России о неприменении мер к субъектам национальной платежной системы от 31.03.2022 № ИН-04-45/48.
3 Информационное письмо Банка России о продлении мер поддержки в отношении субъектов национальной платежной системы от 29.12.2022 № ИН-04-45/147.
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