Информация о прекращении действия меры поддержки субъектов национальной платежной системы (26.05.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России не будет продлевать с 1 июля 2023 года послабление в отношении субъектов национальной платежной системы (НПС), которое предусматривает неприменение мер за нарушение требований по регистрации оператора платежной системы в случае достижения кредитными организациями установленного законом критерия1. Мера поддержки прекратит свое действие в связи со стабилизацией объемов переводов денежных средств, совершаемых между кредитными организациями, а также исходя из анализа текущих показателей деятельности субъектов НПС.

Послабление было введено в 2022 году2 в связи с трансформацией корреспондентских отношений кредитных организаций, приводящей к колебаниям объемов совершаемых переводов денежных средств из-за санкционных ограничений. Позднее мера поддержки была продлена до 1 июля 2023 года3.

1 В соответствии с частью 39 статьи 15 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» значение критерия установлено Указанием Банка России от 02.05.2012 № 2814-У «О размере значения переводов денежных средств, при превышении которого оператор по переводу денежных средств обязан обеспечить направление в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы». 2 Информационное письмо Банка России о неприменении мер к субъектам национальной платежной системы от 31.03.2022 № ИН-04-45/48. 3 Информационное письмо Банка России о продлении мер поддержки в отношении субъектов национальной платежной системы от 29.12.2022 № ИН-04-45/147.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

