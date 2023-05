Инвестор построит новый креативный кластер на территории «Винзавода»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Басманном районе на территории центра современного искусства «Винзавод» появится новый креативный кластер. Общая площадь зданий составит почти 47 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Новый креативный кластер расширит арт-пространство “Винзавода”: проектом предусмотрена реконструкция трех существующих строений на территории центра современного искусства. Их площадь будет увеличена, и здания получат новую жизнь: в них смогут проводить различные выставки, ярмарки и другие массовые мероприятия, которые разнообразят культурную жизнь москвичей и гостей столицы», — рассказал Андрей Бочкарев.

Сейчас «Винзавод» — это совокупность мультиформатных пространств разного назначения. Здесь проходят выставки, крупные мероприятия, театральные постановки. Здания будущего креативного кластера будут расположены по адресам: 4-й Сыромятнический переулок, дом 1/8, строения 12, 14, 18; дом 1, строение 3; Мрузовский переулок, дом 12а.

«Инвестором проекта выступает ООО “МВК Эстейт”. Площадь самого крупного здания кластера составит 42 тысячи квадратных метров. Еще одно строение суммарно займет 1,2 тысячи квадратных метров, также запроектировано здание площадью 3,8 тысячи квадратных метров», — отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Кроме пространств для массовых мероприятий, на территории креативного кластера могут открыться магазины и кофейни, различные студии и мастерские. Анастасия Пятова добавила, что это сделает еще одну часть «Винзавода» новой точкой притяжения людей разных возрастов и интересов.

