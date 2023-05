Инвестор на 50 процентов построил спортивный центр в рамках городской программы по созданию рабочих мест

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках реализации программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ) инвестор строит в Басманном районе спортивный комплекс площадью более трех тысяч квадратных метров. Сейчас он готов на 50 процентов. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Инвестор из структуры группы компаний “Гранель” продолжает возводить спортивный комплекс. Сейчас ведутся монолитные работы, уже отлиты чаши взрослого и детского бассейнов. Объект готов на 50 процентов. По условиям соглашения девелопер должен сдать его в эксплуатацию в 2025 году. Строительство спортивного комплекса позволит создать 70 новых рабочих мест», — рассказал Владислав Овчинский.

Помимо взрослого и детского бассейнов, в спорткомплексе предусмотрена инфракрасная баня, хаммам, тренажерный и танцевальный залы, помещения для сайкла, боевых искусств, йоги, пилатеса, кафе и многое другое. В строительство объекта инвестор вложит около 479 миллионов рублей.

«Столичная программа стимулирования создания мест приложения труда показала высокую эффективность в формировании комфортной городской среды. Мы видим реальные шаги по комплексному развитию как Москвы в целом, так и ее отдельных районов. Благодаря работе городских структур и девелоперских компаний уменьшается нагрузка на транспортную инфраструктуру и сокращается трафик автомобилей. Социальный объект, который мы возводим, имеет несколько плюсов: для горожан формируются новые рабочие места, создаются условия для занятий физической культурой и спортом, и все это в непосредственной близости от дома», — отметил вице-президент компании Андрей Цвет.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечивать комплексную застройку столичных районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Изначально программа была нацелена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года программа была распространена и на гостиницы. Весной 2022 года в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.

Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций. Теперь инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении срока создания мест приложения труда на период от шести до 12 месяцев она увеличится на пять процентов, более одного года — на 10 процентов.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под строительство жилья и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах. Заявки на участие в программе принимают через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI