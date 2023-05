«Игры долголетия»: в Москве пройдет спортивный турнир для горожан старшего возраста

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице начинается ежегодный спортивный турнир «Игры долголетия» для москвичей старшего поколения. Он продлится до 11 августа.

«В этом году в четвертый раз состоится спортивный турнир “Московского долголетия”. Горожане старшего поколения продемонстрируют свои успехи в четырех дисциплинах: футбол, волейбол, настольный теннис и шахматы. Турнир ежегодно собирает людей, которые на своем примере доказывают, что начать заниматься спортом можно в любом возрасте. Во время игр на стадионах царит захватывающая атмосфера азарта и стремления к победе, почти такая же, как на профессиональных соревнованиях. Футбольные и волейбольные секции проекта нам особенно ценны, так как они стали местом притяжения мужчин старшего поколения, которых в проекте пока меньшинство», — отметил заместитель руководителя городского Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Состязания откроют игры турнира «Футбол 6:0». В этом году они пройдут в обновленном формате и станут ближе к профессиональным спортивным соревнованиям.

На первом этапе 11 окружных команд «Московского долголетия» проведут отборочные игры в двух группах — «Север» и «Юг». В группе «Север» для прохождения на следующий этап сыграют команды Западного, Зеленоградского, Северо-Западного, Северного, Северо-Восточного округов столицы. В группу «Юг» вошли команды из Центрального, Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Троицкого и Новомосковского округов Москвы. Всего на этом этапе пройдет 12 открытых футбольных матчей. Поддержать команды смогут все желающие. Игры продлятся до 15 июня.

Победители турнира определятся в ходе финальной игры, которая состоится 21 июня на стадионе «Красная Пресня».

Состязания по шахматам, настольному теннису и волейболу проведут в течение лета. Расписание игр будут публиковать на страницах проекта «Московское долголетие» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в мессенджере «Телеграм». Там можно будет уточнить и подробности об участии.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице реализуется проект «Московское долголетие».

Стать его участником могут женщины старше 55 и мужчины в возрасте от 60 лет. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживания своего района или центрах госуслуг «Мои документы», а также заполнив специальную форму в разделе «Как стать участником» на mos.ru.

