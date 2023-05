Здание 1912 года постройки в Большом Харитоньевском переулке отреставрируют

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Согласован проект реставрации исторического здания в Басманном районе столицы. Речь идет о бывшем доходном доме купца Сергея Шугаева, построенном по проекту архитектора Ивана Кондратенко.

О готовности документов и запланированных работах сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы. Анна Яковлева, председатель ведомства, отметила, что пятиэтажное здание построено в 1912 году и признано объектом культурного наследия регионального значения.

По проекту в подъездах отремонтируют потолки и стены, выполнят стяжку пола на лестничных площадках. Специалисты приведут в порядок деревянные перила парадной лестницы, заменят почтовые ящики, а также установят новые таблички на входе и этажах. Там, где это потребуется, восстановят участки инженерных коммуникаций.

«Важно отметить, что в подъездах также предусмотрена реставрация декоративной отделки стен, напольного покрытия и элементов лепного декора, деревянных перил парадной лестницы, реставрационная замена оконных заполнений. Будут восстановлены металлические ограждения маршей, ступени и площадки лестничных клеток», — рассказала Анна Яковлева.

Специалисты приведут в порядок торцевые и дворовые фасады, отремонтируют вентиляционные шахты и дымоходы на чердаке и над кровлей, оштукатурят, покрасят и облицуют цоколь. Снаружи также отреставрируют балконы и эркеры, портал входа в подъезд, украшенный медальонами, иониками и цветочным орнаментом, а также скульптурный декор, включая медальоны с портретными изображениями, картуши, рельефы с античными фигурами.

