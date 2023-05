Жители Москвы стали чаще оплачивать счета за домашний телефон в сервисе «Мои платежи»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Жители Москвы стали чаще оплачивать счета за домашний телефон МГТС онлайн на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Для этого есть удобный сервис «Мои платежи». Через него горожане заплатили за услуги МГТС более 430 тысяч раз с начала 2023 года. Сервис позволяет всегда быть в курсе текущего баланса городского телефона и оплачивать счета в любое удобное время без повторного заполнения платежных реквизитов.

«Возможность онлайн-оплаты за использование домашнего телефона появилась в сервисе “Мои платежи” четыре года назад. С этого момента счета за услуги МГТС в электронном виде оплатили уже 3,4 миллиона раз. С каждым годом востребованность этого инструмента растет благодаря его удобству и простоте. Если в 2019-м жители оплатили более 420 тысяч счетов за домашний телефон, то только с начала этого года — уже более 430 тысяч, причем по сравнению с аналогичным периодом 2022-го показатель вырос на 11 процентов», — отметил Владимир Новиков, директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий Москвы.

Как заплатить за домашний телефон онлайн

Чтобы оплатить счет за стационарный телефон в сервисе «Мои платежи», нужно выбрать из списка счетов пункт «Оплата домашнего телефона МГТС». Сервис автоматически покажет счет, если в личном кабинете пользователя указан номер домашнего телефона. Останется лишь нажать кнопку «Оплатить».

Чтобы не беспокоиться о своевременности оплаты счетов, в сервисе можно внести предоплату на несколько месяцев вперед или настроить автоплатеж. А если создать шаблон оплаты счетов, не придется каждый раз вводить реквизиты вручную. Больше информации обо всех возможностях сервиса «Мои платежи» можно найти в инструкции.

Востребованность городского онлайн-сервиса «Мои платежи» за год выросла на треть

Сервис «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» — один из самых востребованных способов оплаты электронных счетов. Он автоматически находит все неоплаченные счета, если у пользователя есть стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru и в личном кабинете заполнена необходимая информация. Здесь можно также совершить оплату сразу нескольких счетов единовременно.

Сервис «Мои платежи» помогает оплатить более девяти тысяч городских, федеральных и коммерческих услуг. С 1 сентября 2022 года до 31 августа 2023-го в сервисе держатели карт платежной системы «Мир» могут оплачивать без комиссии счета за наиболее востребованные услуги в категориях «Образование, культура, спорт» и «Квартира, ЖКУ». Пополнить лицевой счет карты «Москвенок» можно со скидкой три процента.

