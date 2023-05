Доля отечественных товаров в общем объёме потребления высокотехнологичной продукции должна составить не менее 75%

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

акая задача поставлена в Концепции технологического развития РФ до 2030 года. Также в ней отмечены такие цели, как достижение технологического суверенитета, переход к инновационно ориентированному экономическому росту, технологическое обеспечение устойчивого развития производственных систем. Распоряжение об утверждении Концепции подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, к концу третьего десятилетия XXI века Россия должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий. Предполагается, что в стране будут созданы условия для высокоинтенсивной инновационной активности корпораций и предпринимателей, которые будут работать в комфортной регуляторной среде. Кроме того, к 2030 году национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции – чипов и другой микроэлектроники, высокоточных станков и робототехники, авиакосмической техники, беспилотников, лекарств и медицинского оборудования, телекоммуникационной техники и программного обеспечения. При этом доля таких отечественных товаров в общем объёме потребления должна составить не менее 75%.

У каждой из целей концепции есть индикаторы, позволяющие судить о её достижении. Так, для обеспечения технологического суверенитета необходимо добиться роста внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем на 45%. Для перехода к инновационно ориентированному экономическому росту уровень инновационной активности в промышленности и других областях должен увеличиться в 2,3 раза, а затраты на эти цели – в 1,5 раза. Также к 2030 году объём инновационных товаров, работ и услуг должен возрасти в 1,9 раза, а число патентных заявок – в 2,4 раза. Для устойчивого функционирования и развития производственных систем надо, чтобы число предприятий обрабатывающей промышленности, использующих технологические инновации, увеличилось в 1,6 раза.

По каждой цели также определены основные механизмы её достижения. Это формирование сквозных технологических приоритетов для науки, образования и для отраслей экономики, это фокусировка на собственных линиях разработки технологий, ключевых узлов и комплектующих, это опора на новые организационные формы взаимодействия науки, образования и бизнеса, это развитие инфраструктуры трансфера технологий в экономику и кадровое обеспечение.

План первоочередных мероприятий по реализации концепции поручено разработать Минэкономразвития совместно с Минобрнауки.

Об утверждении Концепции технологического развития Михаил Мишустин сообщил на заседании Правительства 25 мая.

Документ был разработан под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова по поручению Президента Владимира Путина, которое он дал в сентябре 2022 года по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Сегодня мы находимся на пороге принципиально нового этапа технологического развития России. Как уже сказал Председатель Правительства России Михаил Мишустин, смысл и содержание данного этапа – в достижении технологического суверенитета. Очевидно, что в связи с санкциями прежняя модель воспроизводства технологических инноваций – с опорой на машиностроительный импорт и импорт технологий – перестала быть актуальной. По сути, впервые за 25 лет, начиная с 2000-х годов, у нас появляется самостоятельный предмет технологической политики. В утверждённой Правительством Концепции технологического развития сформулированы три взаимосвязанные цели достижения технологического суверенитета – обеспечение национального контроля над воспроизводством критических и сквозных технологий на основе собственных линий разработки, переход к инновационно активному росту экономики и обеспечение устойчивого развития производственных систем. Работа по этим технологическим направлениям уже ведётся. В ближайшее время необходимо обеспечить настройку системы управления для реализации задач технологического развития до 2030 года», – отметил первый вице-премьер.

«Концепция создает комплексную систему, которая связывает науку, технологии и производство. Ее реализация внесет вклад в диверсификацию российской экономики, увеличив долю высокотехнологичных отраслей, в том числе благодаря собственным линиям разработки технологий. Это обеспечит создание и последующее развитие отечественных разработок и продуктов на их основе. Для этой работы существенное значение имеет снятие регуляторных барьеров, стимулирование спроса и предложения на отечественную инновационную продукцию, а также создание условий для роста технологических компаний. Такие проекты должны стать одним из основных драйверов экономического роста», – прокомментировал заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI