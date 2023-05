«Движение Первых» открыло уникальную площадку для реализации детских проектов и инициатив

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«Запуск акселератора открывает уникальную возможность претворить в жизнь творческие, технологические и деловые инициативы детей и подростков. Это будет настоящая комплексная работа — от детальной проработки идей до составления бизнес-планов и запуска проектов. В течение года при поддержке экспертного сообщества и предпринимателей мы обеспечим полный цикл подготовки и внедрения разработок участников движения. Их путь должен стать примером того, как инициативность и стремление к самосовершенствованию дают возможность в полной мере реализовать свой потенциал в нашей стране», — отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров. В открытии акселератора приняли участие первый заместитель председателя правления движения Наталия Мандрова, а также топ-менеджеры крупнейших российских компаний — РЖД, Московского метрополитена, «Вкусвилла», SuperJob. Эксперты рассказали о принципе работы акселератора: дети предлагают свои идеи, разработки и планы, а «Движение Первых» совместно с партнерами помогает в их реализации. Задача — вывести продукт в массовое производство. Всего планируется поддержать грантами около тысячи проектных инициатив подростков.

«Я рад, что Российское движение детей и молодежи запускает такой проект. Акселератор не только позволяет ребятам создавать собственные проекты, но и привлекает на платформу проекты, которые уже создали другие и в которые участники акселератора могут вовлечься, — говорит проректор НИУ ВШЭ, лидер кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов. — Я считаю, что такой механизм может быть полезен в том числе победителям и призерам Национальной технологической олимпиады как способ поиска единомышленников, получения ресурсной поддержки и успешной реализации проекта в масштабах всей страны». В тот же день состоялся интерактивный «Предпринимательский класс». В онлайн-трансляции приняло участие более 10 тысяч учащихся из всех регионов России. Перед школьниками и студентами выступили топ-менеджеры крупнейших российских компаний, эксперты НИУ ВШЭ и «Учи.ру». Под их руководством подростки сгенерировали идеи для бизнеса, а также выполнили несколько практических заданий. По окончании курса участники подали разработанные проекты во Всероссийский банк бизнес-идей. «Я очень рад, что смог поучаствовать в работе акселератора “Высота”. Мне понравилось, что здесь вместе с одноклассниками мы получили новые знания и смогли предложить идеи, которые могут стать частью большого проекта. Благодаря этому опыту я научился работать в команде. Уверен, что в будущем это поможет мне в реализации моих идей», — сказал участник «Движения Первых» Александр Зайцев. Итогом работы «Предпринимательского класса» стали более 3 тысяч бизнес-идей для российских регионов. Лучшие будут реализованы в рамках акселератора «Высота». Акселератор «Движения Первых» — это годовой проект для подростков с проектными инициативами из всех регионов России. Принять участие в «Высоте» могут дети от 14 до 17 лет. Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» образовано по распоряжению президента России Владимира Путина. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

