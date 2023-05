Госдума приняла в первом чтении законопроект Минэкономразвития о внешнеэкономических связях муниципалитетов России

Source: MIL-OSI Russian Language News

аместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач представил на заседании Государственной Думы законопроект о международных и внешнеэкономических связях органов местного самоуправления. Документ, разработанный Минэкономразвития России, принят в первом чтении.

Действующее законодательство регламентирует только полномочия органов местного самоуправления приграничных субъектов РФ в сфере приграничного сотрудничества. У иных муниципальных образований отсутствует правовая основа для развития международных и внешнеэкономических связей.

На федеральном уровне будет определен орган исполнительной власти по выработке государственной политики в области международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления. Он будет также устанавливать приоритетные направления взаимодействия, представлять интересы РФ в отношениях с иностранными государствами и международными организациями – например, с Международной Ассамблеей столиц и крупных городов СНГ.

Законопроект также устанавливает полномочия региональных органов государственной власти по правовому регулированию осуществления органами местного самоуправления международных и внешнеэкономических связей, а также по предоставлению им правовой, организационной и методической поддержки.

В документе прописаны непосредственно полномочия муниципалитетов. К ним относится проведение встреч, консультаций и иных мероприятий в сфере международных и внешнеэкономических связей, заключение соглашений с иностранными партнерами, участие в деятельности международных организаций межмуниципального сотрудничества, а также иные полномочия. При этом такие полномочия должны осуществляться исключительно в целях решения муниципалитетами вопросов местного значения.

«Законопроект позволит выстроить упорядоченную систему правоотношений, обеспечив должный уровень координации международных и внешнеэкономических связей муниципалитетов с иностранными партнерами из дружественных и нейтральных стран, – пояснил Дмитрий Вольвач. – Расширение таких связей будет способствовать укреплению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества нашей страны с иностранными государствами, а также имеет важное значение для социально-экономического развития регионов и муниципалитетов».

